Из-за нехватки воды в Австралии убьют 10 тысяч верблюдов. Тела животных будут сжигать или закапывать

Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов из-за нехватки воды, которая необходима для тушения лесных пожаров.

Операция 8 января и пройдёт на севере страны, где проживают преимущественно коренные жители — аборигены. За пять дней планируется убить около 10 тысяч верблюдов. Тела животных будут сжигать или закапывать, пишет газета.ru.

Из-за царящих в регионе засухи и жары животные сильнее обычного нуждаются в воде, а это приводит к хаосу в местных общинах. Верблюды сносят заборы, вламываются в дома, ломают кондиционеры, пытаясь пить из них воду.

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Также причиной решения уничтожить животных стали опасения по поводу выбросов парниковых газов — верблюды выделяют тонну углекислого газа в год. Популяция этих животных удваивается каждые девять лет, если их численность не регулировать.

КОНТЕКСТ. Леса в Австралии горят с середины октября. За последние месяцы выгорели около 9 млн гектаров леса. Погибли не менее 25 человек и полмиллиарда диких животных. Были уничтожены более тысячи домов. Под угрозой исчезновения оказались целые виды. Среди них знаменитые австралийские коалы, популяция которых уже сократилась на треть. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.

Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.

Метеорологи говорят, что экстремальная жара в Австралии — следствие изменений климатической системы Индийского океана.