Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 1 по 7 января. «Кур'ер» сделал подборку фотографий и видео, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Новый год - это новая жизнь, возможности, цели и мечты.Есть люди, которые наполняют нашу жизнь одним своим присутствием в ней.Если однажды вы встретите человека, с которым сможете быть собой, дышать жадно, чувствовать свободно, проявлять себя легко и непринужденно, – какими бы непреодолимыми не казались препятствия, не позвольте друг другу потеряться. Такие люди – родственные огоньки вашей души, они не загораются в нашей жизни случайно. Что же нужно человеку для счастья? Чтобы его понимали, чтобы грели нежностью, чтобы заботой помогали справляться с недугом. Чтобы в самый тяжелый период шептали: «Я рядом». Чтобы не предавали и не врали. Вы думаете, счастье во власти, деньгах и шике? Нет. Это всё - удобства. А для счастья человеку нужен человек.

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