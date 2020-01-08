Как на Новый год жители Слуцка помогли нуждающимся детям

Накануне Нового года волонтёры Слуцкого отделения Красного Креста собирали пожертвования и сладкие подарки и поздравили с Новым годом детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.



По словам Татьяны Данилович, председателя Слуцкого отделения Белорусского Общества Красного Креста, в этом году удалось помочь большему числу нуждающихся семей.

Благодаря пожертвованиям случчан сладкие подарки получили 52 ребёнка. Для сравнения: в прошлом году на пожертвования новогодние подарки раздали 39 детям.

Кроме того, одежду и обувь, собранные случчанами, получили 64 ребёнка из 24 семей, в которых есть дети с особенностями развития и из социально неблагополучных семей.

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«Особенно благодарность за участие в новогодней акции „Ёлка желаний“ хочется выразить Виктору Блащенко», — сказала Татьяна Данилович.

Сегодня, 8 января, волонтёры Красного Креста, Центра туризма и школы № 13 побывали в Слуцком социально-педагогическом центре, где показали праздничную программу и вручили детям подарки, собранные с помощью неравнодушных случчан.