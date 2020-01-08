Selfmade. Как неудачный перманент изменил жизнь случчанки

Lampa
Lampa
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Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.

Неудачный перманент

«Семь лет назад я сделала микроблейдинг (волосковая техника прорисовки бровей) у одного мастера. Это было крайне неудачно. Вместо красивых бровей я получила рыжие пятна и море проблем. Пока выводила краску и исправляла брови у других мастеров, начала интересоваться перманентным макияжем. В один момент я поняла, что хочу заняться этим, и записалась на курсы в Минск.

Бросила бизнес ради творческой работы

На тот момент у меня был прибыльный бизнес по производству мебели. Но он не приносил удовольствия — требовал постоянного контроля за работниками, коммуникаций с поставщиками.
Это тяжёлое мужское дело, а мне хотелось самореализации и независимости.
Поэтому я без сожаления оставила производство мебели и занялась перманентным макияжем.

„Рисовать лицо“ страшно?

Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.
Я бы сказала, что делать перманентный макияж волнительно. Во-первых, это большая ответственность. Перманент делается на несколько лет, и, если что-то пошло не так, водой его не смоешь.
Во-вторых, надо сделать так, чтобы человек, глядя на себя в зеркало, улыбался, потому что нравится сам себе. Страшно было лишь в первый раз. Помню свою первую модель. Я обучалась волосковой технике перманентного макияжа. Было некомфортно, потому что думала, что девушке будет больно. А я не хочу делать клиенткам больно, когда есть другие, менее болезненные техники. Сейчас делаю перманентный макияж бровей, век и губ в нескольких безболезненных техниках.

Отношение к себе и работе

Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.
В работе с клиентами у меня есть правило, которое я никогда не нарушаю. Если мне не нравится то, что просит сделать клиент, я просто откажусь от работы. Бывает, что девушка увидела брови или губы на картинке и хочет точно такие, а под её тип лица такая форма абсолютно не подходит. В таком случае пытаюсь переубедить, предложить что-то более подходящее. Репутация важнее денег.

Дать себе встряску, чтобы добиться большего

Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.

В прошлом году я поняла, что всё слишком стабильно. Я созрела для того, чтобы быть не просто мастером, а стать ещё и учителем. А для этого необходимо подкрепить свои знания и умения достижениями. И я начала принимать участие в различных конкурсах и чемпионатах.
29 ноября была на чемпионате в Санкт-Петербурге, где заняла четвёртое место и вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу, а также получила главный кубок от организаторов.
С чемпионатом в Питере было связано много волнений. Всё началось с того, что мы опоздали на поезд. Догоняли его до Старых Дорог. И уже тогда я поняла — что-то пойдёт не так.
Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.
Я участвовала в номина ции „Брови“. Всё шло хорошо, я сделала одну бровь — и тут у меня ломается машинка. Я гово рю модели: „Так, не переживай. После конкурса мы тебе всё доделаем, ты не останешься с одной бровью“.
И мы сидели полчаса просто так без дела, толь ко чтобы не уходить с позором. Девочка, которая работала рядом, услышала это и позвала организаторов. Они принесли мне машинку, которая жутко тряслась. И вторую бровь я делала этой машинкой. Уже после судейства организаторы посмотрели на мою работу и отдали мне главный приз. После всех трудностей этот кубок для меня особенный.
В июне собираюсь в Киев на международный чемпионат. И я уверена, что он пройдёт хорошо. Ведь самый строгий судья живёт во мне, а самая большая награда — это довольные лица моих милых клиентов».
Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. «Лампа» пообщалась с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.
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