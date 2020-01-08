В микрорайоне «Чехова» выделили новый участок под строительство супермаркета

В Публичной кадастровой карте Слуцка появился земельный участок под строительство торгового объекта. Он расположен на пересечении улиц Борисовца и Магистральной.



Границы участка установили 19 ноября 2019 года. Его площадь составляет 0,2669 га, что примерно соответствует площади магазина «Домашний» в 12-м городке.

В отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома пока нет информации, какой именно магазин появится на новом участке. Объявления о проведении аукциона по продаже тоже пока не было.

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Напомним, что рядом, на улице Ивановского, построят магазин сети «Санта».

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что на Чехова планируют построить школу-сад, а ещё бульвар и большую парковку.