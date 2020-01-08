Иван Микула — руководитель частного предприятия по эвакуации автомобилей в Слуцке. Он рассказал «Кур`еру», как выбирал себе занятие, с какими трудностями столкнулся при открытии бизнеса, как повлиял на его предприятие экономический кризис и изменения законов.

Тяга к технике возникла в армии

В 80-е годы Иван служил в армии на территории бывшей ГДР, был начальником отделения и отвечал за готовность военной техники. Когда закончилась срочная служба, он остался в армии по контракту прапорщиком.

Планы спутала «перестройка»

«В 1991 году, когда советские части вывели из Германии, я попал в Слуцк, — рассказывает Иван Микула. — А в 1993 году и здесь стали сокращать численность воинских подразделений, меня тоже сократили.

В те годы, как и многие другие, я пробовал торговать. Закупал ширпотреб в Польше, Украине, в других городах и продавал на Слуцком рынке. Я понимал, что торговля — лишь временная работа, хотелось выбрать дело, которым будешь с удовольствием заниматься всю жизнь и иметь стабильный доход.

Машин много, а эвакуатор — один

Идея для развития бизнеса пришла после долгих поисков подходящего дела. Изначально знал одно — хочу, чтобы работа была связана с техникой. Изучая ситуацию в городе, понял, что машин становится всё больше, мастерских по ремонту тоже, а вот эвакуацией занимается только один человек, хотя такие услуги требуются многим. Так и определился с выбором.

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Эвакуатор купил на свои сбережения в Германии, в долги не влезал. Заключил договор на хранение автомобилей со стоянкой ремзавода и со Слуцким РОВД, чтобы иметь право заниматься принудительной эвакуацией автомобилей. Но, начав работать, я не сразу разобрался во всех юридических тонкостях, поэтому попал на штраф. Оказалось, что для этого вида деятельности требуется лицензия.

Вообще, документации приходится оформлять много, и сейчас я к этому отношусь очень внимательно.

Из ИП в ЧТУП

Сначала у меня был только один эвакуатор, на котором работал сам, но постепенно техники становилось больше, а спектр услуг расширялся. В 2007 году изменилось законодательство, по которому предприниматель мог принимать на работу только близких родственников. Это сдерживало развитие бизнеса.

Я стал перед выбором: прекращать деятельность или открывать ЧТУП. Бросить налаженное дело было жалко: за годы наработались партнёрские связи, клиентская база. Но пришлось приспосабливаться к новым требованиям, поэтому открыл ЧТУП «Случь-авто» и стал его руководителем. Я оформил лицензию на международные перевозки грузов и купил несколько большегрузов. Через пару лет восьмитонники заменил на двадцатитонники с холодильными установками. Но так проработал недолго.

Экономический кризис заставил перестроиться

Экономический кризис в стране стал серьёзным испытанием для многих предпринимателей: уменьшилось количество заказов на грузоперевозки, расценки снизились, машины простаивали. Чтобы не терпеть убытки, большегрузы продал, а на вырученные деньги купил эвакуаторы и манипулятор. Сейчас моё предприятие предоставляет услуги эвакуатора, стоянки автомобилей и перевозки грузов.

Изменения законов подталкивают к поиску новых решений

Только пережили кризис, как в 2012 году ввели новые правила: частникам запретили работать по принудительной эвакуации авто, этим могли заниматься только госорганизации. Снова пришлось думать, как работать дальше.

Данный вид деятельности достаточно затратный для бюджета, поэтому через некоторое время частникам разрешили участвовать в тендерах на оказание услуг по принудительной эвакуации авто. Когда объявили такой тендер, я подал заявку и выиграл.

О доходах и расходах

Мой бизнес очень затратный. Чтобы техника работала без перебоев, приходится постоянно вкладывать средства в содержание и ремонт авто, содержать собственную ремонтную базу. В СТО обращаемся только в случае серьёзных поломок. Постоянные расходы — это плата за техосмотр, дорожный налог, страховка транспорта и груза, зарплата сотрудникам, реклама. На это уходит 70% от заработанной суммы.

Расценки примерно одинаковые у всех эвакуаторщиков, стандартная услуга (погрузить, доставить, выгрузить) стоит от 60 рублей. Но стоимость услуг зависит и от того, что нужно сделать в каждом конкретном случае, например, достать повреждённое авто из кювета, загрузить повреждённую машину и другое.

Особенности работы, плюсы и минусы

Среди минусов такого бизнеса — круглосуточный режим работы, без выходных и отпусков. Я не расстаюсь с телефоном даже ночью.

Морально сложно работать на дорожных происшествиях. Не могу до сих пор привыкнуть к смерти и абсурдности того, как гибнут люди.

Часто приходится сталкиваться с грубостью: люди, особенно пьяные, неадекватно реагируют, когда их машину принудительно эвакуируют, поливают меня или водителя последними словами, хотя в ситуации виноваты сами. Тут нужно иметь выдержку и подбирать водителей, которые пунктуальны и могут находить общий язык с разными людьми. Мы всегда работаем только по договорам. Но бывает, что клиенты отказываются от оплаты услуг, тогда приходится обращаться в суд.

Думаю, чтобы развивать такой бизнес, недостаточно просто купить эвакуатор, нужно иметь призвание. В перспективе хочу взять ещё одного водителя, чтобы у меня появилось немного свободного времени для себя и семьи".