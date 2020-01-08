Беларусбанк снизил ставки на кредиты на недвижимость

Беларусбанк с 8 января снизил ставки по кредитам на строительство (реконструкцию) и приобретение недвижимости на условиях, определённых банком.

Сейчас взять заём на жильё на вторичном рынке и в новостройке можно под 12,97% годовых — ставка рефинансирования (9,5%) + 3,47 процентного пункта (было — СР + 3,6 п.п.).

Кроме того, с 8 января банк снижает процентные ставки по ряду кредитов на потребительские нужды, сообщает пресс-служба банка.

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