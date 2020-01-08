Происшествия на выходных: Иран выпустил ракеты по объектам США в Ираке

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Происшествия на выходных: Иран разбомбил объекты США в Ираке
Фото: farsnews.com

Ночью на среду, 8 января, в 1.30 Иран выпустил более 10 баллистических ракет, которые нанесли удар по объектам США в Ираке. Целью были авиабаза и ещё один объект, где находятся военнослужащие США. Глава МИД Ирана заявил, что действия Ирана — ответный удар после «трусливого нападения на иранских граждан и высокопоставленных чиновников».

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать заявление по этому поводу днём. Ранее 3 января США нанесли 4 ракетных удара по военной базе в Ираке, в результате которых погиб иранский генерал-майор, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Обновлено в 9.28. В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV. RT, TUT.BY

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На Рождество в Слуцке застрелился мужчина

Украинский самолёт со 180 пассажирами разбился в Иране

Происшествия на выходных: Иран разбомбил объекты США в Ираке
Фото: farsnews.com
Авиалайнер «Боинг-747» со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлёта в аэропорту Тегерана из-за технической неисправности. Самолёт направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

Обновлено в 9.40. Все пассажиры самолёта погибли. Всего на борту было 170 человек. ТАСС

В Иране случились 2 землетрясения возле атомной электростанции

Два землетрясения — магнитудой 4,9 и 4,5 — произошли в Иране недалеко от атомной электростанции «Бушер» рано утром 8 января.

Ранее, 8 ноября, в результате землетрясения в Иране магнитудой 5,9 погибли не менее 5 и пострадали не менее 120 человек. РИА НОВОСТИ, DW

На пожаре в Слуцке спасены хозяйка и её знакомые

Происшествия на выходных: Иран выпустил ракеты в объекты США в Ираке
Фото: МЧС
В понедельник, 6 января, в Слуцке загорелся одноэтажный кирпичный дом на улице Некрасова. Спасатели провели разведку и вывели на свежий воздух из задымлённого помещения хозяйку и двух её знакомых. Пожар потушили. Сгорели постельные принадлежности и ковёр. Рассматриваемая версия пожара — неосторожное обращение с огнём. МЧС

В своём доме сгорел 90-летний пенсионер в Дубровно

Утром 6 января пожарные выехали к горящему дому в Дубровно (Витебская область). Во время тушения они обнаружили внутри тело погибшего 90-летнего хозяина. Пожар повредил в доме потолочные перекрытия, стены, имущество. Народныя навіны Віцебска

В Борисове погибла 25-летняя девушка: она упала с высоты

Ночью на вторник, 7 января, в Борисове с 8-го этажа дома выпрыгнула девушка. Она была в гостях у сестры. По неофициальной информации, её тело обнаружили дворник и родители. Найдена предсмертная записка. Погибшей было 25 лет, она служила в Ошмянах в правоохранительных органах. Onliner

Пожары в Австралии стали видны из космоса. В стране экстремальная жара

В Австралии за последние месяцы выгорели около 9 млн гектаров леса. Погибли не менее 25 человек и сотни тысяч животных. Были уничтожены более тысячи домов. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха.

Пожары в Австралии стали настолько масштабными, что видны из космоса. Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку «опасно для жизни». Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра.

Satellite photo of the fires down under from pics

Метеорологи говорят, что экстремальная жара в Австралии — следствие изменений климатической системы Индийского океана. Настоящее время

Происшествия на выходных: Иран разбомбил объекты США в Ираке
Пожар в Австралии. Фото: Matthew Abbott

В Пуэрто-Рико сильнейшие землетрясения за последние 102 года

Происшествия на выходных: Иран выпустил ракеты в объекты США в Ираке
Церковь в Пуэрто-Рико, уничтоженная землетрясениями. Фото: EPA-EFE/THAIS LLORCA
В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за серии землетрясений, которые начались на острове 5 января. Очередные подземные толчки случились 7 января. Из-за стихийного бедствия тысячи домов остались без электроэнергии, 300 тысяч человек — без питьевой воды. Разрушены дома у 250 человек. Известно, что погиб один человек, но число жертв может расти. Эта серия землетрясений стала самой мощной на островах Карибского бассейна за последние 102 года. BELNAVINY

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Сейчас этот клоун отдаст приказ и убьет тысячи иракцев.

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8 января 2020 13:23