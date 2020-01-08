На странице «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанка Наталья Сигалова разместила новость, написав: «После того как заварили мусоропровод в доме № 7 на улице Зелёной, жильцы первого подъезда решили бастовать многочисленными пакетами мусора у входа. Креативно?»

Публикация вызвала бурную реакцию среди читателей. Одни писали, что люди сами разводят антисанитарию. Другие поддержали жильцов, считая, что службам нужно было посоветоваться с людьми.

«Разводят срач и виноватых ищут»

Сергей Иванов: «Предлагаю новый уровень забастовки — срать себе под дверь».

Ксения Павлюкевич: «Выставили у входа и сами нюхаете это каждый день! В чём забастовка? Как мне кажется, то только хуже себе сделали».

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Ekaterinka Nikolaenkko: «Как можно быть настолько свиньями, чтобы свой же мусор кидать себе под ноги? /…/ Заварили мусоропровод, так выносите в мусорный бак. А то права они отстаивают. Разводят срач и виноватых ищут. Давно пора за такое штраф ввести, чтобы неповадно было!»

Denis Viktorovich: «Пусть и дальше бастуют. Согласно новому указу за порядком в подъезде и на лестничных площадках отвечают сами жильцы. Если заключён договор с обслуживающей организацией ЖЭУ, тогда она убирает. А так жильцы дома на очередном субботнике будут убирать подъезд. В противном случае на них составят акт о загрязнении и ненадлежащем состоянии входной группы подъезда и выставят штраф. Бастуйте дальше!»

Павел Селіцкас: «/…/ Называется «назло мамке уши отморожу».

«Нужно было мнение жильцов узнать»

Дашка Четверухина: «А я согласна с жильцами. Прежде чем заваривать, нужно было мнение жильцов узнать. Лучше бы за подвалами следили, а не мусоропроводы им мешали».

Сергей Иванов: «А зачем людей спрашивать, если по закону все мусоропроводы должны быть заварены?»

Дашка Четверухина: «Если по закону так должно быть, значит, они нарушают закон, так как во многих домах действуют мусоропроводы».

Сергей Иванов: «Не нарушают. У документа есть определённые требования, согласно им происходит постепенный вывод из эксплуатации мусоропроводов».

Инна Шилович: «Видать, достали людей, если они предприняли такие меры. Здесь уже дело принципа. Как они к нам, так и люди к ним! Мы живём во втором подъезде в этом же доме. У нас мусор не складируют у входа, но мы живём с вонью, потому что с трубами в подвале творится неразбериха. Вонь до 5-го этажа доходит. Круглосуточно. Куда уже только не писали и не звонили. И что делать? Как отстаивать свои права, не подскажете? Я бастовать, конечно, не буду, но жду ответа из ЖКХ. До каких пор у нас будет течь крыша, а в подвале плавать говно? Жить с запахом говна в квартире я больше не собираюсь. Я плачу за капремонт, за обслуживание, за канализацию. Так почему ЖКХ не выполняет свою работу и я должна жить с невыносимой вонью?»

Ekaterinka Nikolaenkko: «У моих родителей то же самое. И кто что ни кидает в унитаз: и подгузники, и капусту. Потом это всё идёт в подвал. Люди вызывают аварийную службу. И так по кругу. Но нужно помнить, что всё начинается с нас».