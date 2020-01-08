Чтобы не стоять в очереди. В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет

На сайте Слуцкой ЦРБ появился раздел «Предварительная регистрация на флюорографию» в рентген-кабинет № 210. Пациент выбирает подходящие дату, время и получает код активации.
Таким образом человек регистрируется в электронной очереди онлайн. Чтобы получить бумажный талон, надо ввести код в терминал около кабинета № 210 взрослой поликлиники.
Предварительная запись (регистрация в электронной очереди) в регистратуру взрослой поликлиники с помощью нового интернет-сервиса находится в разработке, сообщается на сайте ЦРБ.
Что надо сделать, чтобы зарегистрироваться в очереди
1. Зайти в раздел ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация на флюорографию.
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2. В самом разделе расписана подробная инструкция. Выбрать: «Перейти к регистрации».
3. Выбрать дату и время.
4. Ввести свои контактные данные.
5. Получить код активации.
6. Код активации можно распечатать или записать отдельно.
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