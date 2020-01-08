Чтобы не стоять в очереди. В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет

Ольга Паздерина
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На сайте Слуцкой ЦРБ появился раздел «Предварительная регистрация на флюорографию» в рентген-кабинет № 210. Пациент выбирает подходящие дату, время и получает код активации.

Таким образом человек регистрируется в электронной очереди онлайн. Чтобы получить бумажный талон, надо ввести код в терминал около кабинета № 210 взрослой поликлиники.

Предварительная запись (регистрация в электронной очереди) в регистратуру взрослой поликлиники с помощью нового интернет-сервиса находится в разработке, сообщается на сайте ЦРБ.

Что надо сделать, чтобы зарегистрироваться в очереди

1. Зайти в раздел ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация на флюорографию.

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В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

2. В самом разделе расписана подробная инструкция. Выбрать: «Перейти к регистрации».

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

3. Выбрать дату и время.

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

4. Ввести свои контактные данные.

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

5. Получить код активации.

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

6. Код активации можно распечатать или записать отдельно.

В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет. Для регистратуры — в разработке

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