Чтобы не стоять в очереди. В Слуцке заработала регистрация на флюорографию через интернет

На сайте Слуцкой ЦРБ появился раздел «Предварительная регистрация на флюорографию» в рентген-кабинет № 210. Пациент выбирает подходящие дату, время и получает код активации.

Таким образом человек регистрируется в электронной очереди онлайн. Чтобы получить бумажный талон, надо ввести код в терминал около кабинета № 210 взрослой поликлиники.

Предварительная запись (регистрация в электронной очереди) в регистратуру взрослой поликлиники с помощью нового интернет-сервиса находится в разработке, сообщается на сайте ЦРБ.

Что надо сделать, чтобы зарегистрироваться в очереди

1. Зайти в раздел ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация на флюорографию.

Реклама

2. В самом разделе расписана подробная инструкция. Выбрать: «Перейти к регистрации».

3. Выбрать дату и время.

4. Ввести свои контактные данные.

5. Получить код активации.

6. Код активации можно распечатать или записать отдельно.