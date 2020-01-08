На карьере под Слуцком собралась стая из 15 лебедей. Фотофакт

Во вторник, 7 января, на карьере около деревни Заболоть плавало 14 лебедей, среди которых был и молодняк. Ещё один лебедь сидел на поле напротив технического водоёма.



Только половина карьера покрылась тонким льдом. Интересно, что уток не было видно. Скорее всего, все они собрались в Слуцке, где их подкармливают горожане.

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Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, это типичная картина для тёплой зимы. Если есть открытая вода, то лебеди питаются растениями и мелкой рыбой. Если водоёмы покроются льдом полностью, то птицы улетят на юг Беларуси или в Украину.

Тамара Коледа добавила, что как-то к ним попадал раненый лебедь. Таких птиц проблематично выхаживать, потому что они кормятся только в воде.