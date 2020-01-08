На карьере под Слуцком собралась стая из 15 лебедей. Фотофакт

Ольга Паздерина
-
0
На карьере под Слуцком собралась стая из 15 лебедей. Фотофакт
Фотографии: Ольга Паздерина

Во вторник, 7 января, на карьере около деревни Заболоть плавало 14 лебедей, среди которых был и молодняк. Ещё один лебедь сидел на поле напротив технического водоёма.


Только половина карьера покрылась тонким льдом. Интересно, что уток не было видно. Скорее всего, все они собрались в Слуцке, где их подкармливают горожане.

На карьере под Слуцком собралась стая из 15 лебедей. Фотофакт

На карьере под Слуцком собралась стая из 15 лебедей. Фотофакт

Реклама

Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, это типичная картина для тёплой зимы. Если есть открытая вода, то лебеди питаются растениями и мелкой рыбой. Если водоёмы покроются льдом полностью, то птицы улетят на юг Беларуси или в Украину.

Тамара Коледа добавила, что как-то к ним попадал раненый лебедь. Таких птиц проблематично выхаживать, потому что они кормятся только в воде.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.