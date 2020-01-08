В студии «12:33» пройдёт благотворительный мастер-класс в помощь Анастасии Демидович

В Слуцке 11 января в 16.30 в танцевальной студии «12:33» пройдёт благотворительный мастер-класс по современной эстрадной хореографии, который проведёт Алексей Мазаник. Все вырученные деньги пойдут на лечение Анастасии Демидович.

Об этом «Кур'еру» сообщили организаторы акции.

На мастер-класс приглашаются любители танцев от 14 лет и старше. Ориентировочная продолжительность занятия — 2 часа. С собой нужно взять только сменную обувь и отличное настроение.

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Для регистрации нужно написать в инстаграм-профиль @mk_dobro. Помочь Анастасии можно будет двумя способами:

пополнить баланс благотворительного номера телефона Насти, сделать скриншот квитанции и отправить организаторам;

оставить деньги в боксе на мастер-классе.

В 2017 году Алексей Мазаник проводил благотворительный мастер-класс в поддержку случчанки Вероники Шиболович. Тогда удалось собрать более 400 рублей.

КОНТЕКСТ. С начала ноября в Слуцке развернулась кампания по сбору средств на лечение 28-летней Анастасии Демидович. Девушке поставили неутешительный диагноз — саркома IV стадии с поражением спинного мозга, позвоночника и ребра. У неё отказали ноги. Случчанка проходит лечение в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Чтобы спасти девушку, необходима была финансовая помощь неравнодушных людей. В конце декабря «Кур'ер» провёл благотворительную ярмарку в помощь Анастасии. Её посетило около 200 случчан и за пару часов удалось собрать 1737 рублей.

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