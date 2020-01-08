«Почему такая несправедливость?» Житель Слуцка «расплачивается» своей пенсией за зарплаты в «лихие 90-е»

Я проработал в колхозе 36 лет сварщиком. В 2015 году ушёл на пенсию. Насчитали мне тогда пенсии один миллион семьсот тысяч рублей (неденоминированных. Сейчас это 170 рублей. — Прим. ред.). Работать больше не смог, очень тревожило зрение. Ведь за свою жизнь во время работы приходилось очень часто жечь глаза сваркой.

А сейчас за четыре года со всеми добавками я получаю 289 рублей. Почему такая несправедливость?

В лихие 90-е у меня зарплата была по 20 долларов в месяц, и то раз в три месяца. И по ним взяли среднюю зарплату. Как жить сегодня?

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