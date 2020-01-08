Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 9 января. Обзор

В Слуцке женщины здоровее мужчин

В течение трёх месяцев — с мая по июль 2019 года — мобильные бригады медиков побывали на двух предприятиях Слуцка. Они осмотрели 1449 работников сахарора­финадного и сыродельного комбинатов. Из них 725 — мужчины и 724 — женщины. Как оказалось,

27% рабочих имеют хронические заболевания. Об этом «Кур`еру» сообщила Елена Малишевская, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения Слуцкой ЦРБ.

Как теряют и находят работу в Слуцке

Электрик Альберт Трапашко пять лет работал на заводе «Эмальпосуда». В 2015 году завод закрыли, всех работников сократили. Альберт год подрабатывал на частников, а потом устроился на Слуцкий завод ЖБИ (железобетонных изделий). В 2018 году закрыли и завод ЖБИ, а работников сократили. «Кур`ер» узнал у случчанина, как он искал работу после сокращений и кто помогал ему в трудоустройстве.

Самые резонансные происшествия 2019 года

Новости и подробности о чрезвычайных происшествиях, по статистике нашего сайта kurjer.info, самые читаемые. Мы сделали обзор самых резонансных происшествий и трагедий, случившихся в нашем районе в ушедшем году.

Герои «Kур'ера» 2019 года. Что с ними стало

Ежедневно в редакцию «Кур`ера» звонят читатели. Одни предлагают тему, другие просят помочь в решении проблемы. Часть обращений становится темами для журналистских материалов. В этом обзоре мы узнали, как обстоят дела у людей, о проблемах которых мы писали в 2019 году. Оказалось, некоторые проблемы до сих пор не решены. Даже те, которые власти обещали решить…

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Случчанка вошла в пятёрку лучших

Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла в пятёрку лучших международных мастеров по перманентному макияжу. Корреспондент «Кур`ера» пообщался с Ириной и узнал, как неудачный перманент изменил жизнь случчанки.

Расписание автобусов городских маршрутов г. Слуцка в виде книжки

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