С Рождеством Христовым!

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

В эти удивительные дни, когда ликует небо и радуется земля, мы приветствуем друг друга очень простыми, но исполненными глубочайшего смысла словами:

Христос родился!

Бог воплотился!

Наступил праздник, который заставляет верующие сердца биться сильнее — ведь в мир явилась величайшая, непостижимая Тайна: Бог стал человеком, чтобы вывести род людской из греховного плена и смертной тьмы на свободу и свет вечной блаженной жизни. Рождество Христово свершилось две тысячи и двадцать лет тому назад, но мы вновь и вновь сопереживаем Евангельским событиям, происходящим как будто на наших глазах. Мы с трепетом вслушиваемся в слова, звучащие из глубины веков: Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1:23, ср. Ис. 7:14).

Бог пришёл на землю как Младенец и тем самым освятил детство. Прославляя Сына Божия, вспомним о том, что мы в ответе за наших детей. Наш священный долг — возделывать этот мир, как сад, чтобы достойно передать его грядущим поколениям. Мы знаем заповедь: Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39), но дети — это такие ближние, которых мы призваны любить больше, чем самих себя. Нам надлежит делать всё возможное, заботясь о гармоничном развитии и благополучии детей, — а всё невозможное сделает Господь, если мы вручим себя Его водительству. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, «то, что превосходит родительские силы, следует возложить на Всесильного Бога. Если родители вверят своих детей Богу, то Бог обязан помочь в том, чего нельзя сделать по-человечески!»

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Бог явился в мир, «приняв образ раба», как проповедуют многие святые отцы, и тем самым освятил бедность, немощь, хрупкость и уязвимость. Отныне и навсегда нам заповедано Творцом помогать тем, кто испытывает жизненные трудности: больным, одиноким, нищим. Осознаем, дорогие, что каждый наш подарок, переданный от чистого сердца нуждающемуся человеку, равен в очах Божиих дарам волхвов: золоту, ладану и смирне. Каждое наше доброе дело — это маленькая победа над врагом рода человеческого и маленький подвиг во славу Господа.

Любовь, милосердие, радость — вот языки, понятные всем без перевода. Будем же возвещать на этих языках ближним и дальним, что

Христос родился!

Бог воплотился!

«Буду молиться, чтобы сердце ваше стало Вифлеемскими яслями и Божественный Младенец даровал вам все благословения Свои», — обещал преподобный Паисий Святогорец своим собеседникам. Подай, Господи, и нам эту великую милость!

Са святам! С Рождеством Христовым и Новолетием, родные мои!

С благословением и любовью во Христе, Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский