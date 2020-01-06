«Сказал: „Никто на тебе не женится после этого“. И изнасиловал». Почему в Грузии продолжают похищать девушек

В Грузии похищение женщин с целью женитьбы — уголовное преступление, за которое грозит от двух до четырех лет лишения свободы. Но ежегодно здесь десятки девушек, большинство из которых школьницы, становятся жертвами похищений. Самая сложная ситуация — в Квемо Картли, где проживает большая азербайджанская диаспора.

«Все произошло очень быстро: подъехала машина, несколько парней вышли из нее и затащили меня внутрь. Я кричала, сопротивлялась, но никого не было рядом, чтобы мне помочь», — вспоминает Лейла. Во время похищения ей было 16 лет, она жила в грузинском регионе Квемо-Картли.

Лейлу отвезли в дом одного из друзей похитителя: «Я говорила, что не выйду замуж. На что он сказал, что никто не женится на мне после этого. И изнасиловал».

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Утром, пока насильник спал, она сбежала: «Я думала, что родители меня поймут и ни за что на свете не заставят выйти замуж за этого ужасного человека, ведь он сотворил такое с их дочерью». Три дня Лейла просила родителей не возвращать ее похитителю, но они посчитали, что будет лучше, если «опозоренная дочь» выйдет замуж.

Лейле пришлось бросить школу. Муж часто избивал ее, и через полгода после свадьбы она все-таки решилась уйти: «Я опять убежала домой и пригрозила родителям, что если они меня еще раз заставят вернуться к нему, то я покончу с собой».

Старейшины против закона

В Грузии похищение женщин с целью женитьбы — уголовное преступление. Но только в том случае, если сама похищенная девушка или ее родные обратятся в полицию. Как правило, стороны решают вопрос самостоятельно: девушка либо вынуждена выйти замуж, либо ее возвращают домой.

Ежегодно в Грузии десятки девушек, большинство из которых школьницы, становятся жертвами похищений, отмечают правозащитники. Самая сложная ситуация — в Квемо Картли, где проживает большая азербайджанская диаспора. Старейшины, которые имеют большое влияние на местную общину, часто становятся на сторону похитителя и убеждают родителей девочки не обращаться в полицию. Впоследствии эти девушки часто становятся жертвами домашнего насилия.

«Два года назад 12-летняя девочка была похищена со школьного двора. Ее учитель попросил меня о помощи, — рассказывает правозащитница Нона Самхарадзе, которая с 2007 года работает в Квемо Картли. — Я привлекла к делу многие организации и аппарат народного защитника. Мы общались с членами семьи девочки, они говорили, что их дочь не знала похитителя и не хотела замуж. Родители категорически были против замужества. Но все изменилось, когда старейшины общины начали уговаривать их не сажать парня в тюрьму. Когда полиция на третий день нашла девочку, старейшины уже успели договориться с ней и ее родителями. Впоследствии девочка сказала, что ее никто не похищал, а они специально разыграли сцену, чтобы им разрешили пожениться. Конечно, это было неправдой. Полиция специально тянула время, потому что имела связи с семьей похитителя, а старейшины помогли им решить все».

«Давление общества оказалось сильнее»

Севиль работает учительницей в одном из сел Гардабанской области (регион Квемо-Картли). Она всегда переживает, когда кто-то из ее учениц бросает школу из-за вынужденного брака, поскольку сама чуть не лишилась возможности учиться, когда в 11-м классе ее похитили.

«Мой нынешний муж увидел меня в магазине и через некоторое время похитил. Родители сразу же вернули меня обратно и написали заявление в полицию, но давление общества оказалось сильнее. Мне пришлось выйти за него замуж и забрать заявление обратно», — рассказывает Севиль. Она согласилась на брак, поскольку «родителям было очень сложно выслушивать, что их дочь — позор семьи». Также она поставила условие, что ей позволят поступить в университет и работать.

Сначала похитителя Севиль арестовали, но после того как родители забрали заявление — отпустили. Но несмотря на это, свекровь постоянно упрекает Севиль в том, что она «посадила ее сына, а ведь могла сразу согласиться на брак»: «Мне приходится слушать эти упреки, как будто я не имела права сделать то, что полагается по закону».

«Пришел посмотреть на старшеклассниц»

«Если бы родители меня не забрали, я бы точно покончила жизнь самоубийством», — говорит Зарина, которую в 17 лет похитил незнакомый ей мужчина.

«Мой похититель пришел во двор школы посмотреть на старшеклассниц, чтобы выбрать себе невесту. Его не было в нашей деревне несколько лет, поэтому он никого не знал из девочек-подростков», — вспоминает Зарина.

«Он похитил меня через несколько дней после того, как пришел во двор школы. Но ответа, которого ожидал, не получил. Думая, что я соглашусь, он меня неоднократно насиловал», — рассказывает Зарина.

Родители не соглашались на брак и подали заявление в полицию, однако найти дочь не удавалось. В доме похитителя Зарину удерживали три месяца: «Мне было невыносимо даже видеть его. Я знала, что лучше умру, чем буду жить с ним».

Когда семья похитителя поняла, что девушка не согласится на брак, то решила устроить встречу с родителями похищенной. И лишь после того, как Зарина снова подтвердила, что не выйдет замуж, родители смогли забрать ее домой.

Похитителя арестовали, а соседи стали осуждать родителей Зарины, что те не забрали заявление из полиции.

«Полицейские часто в сговоре»

Правозищитница Нона Самхарадзе считает, что похищения продолжаются, потому что многие продолжают считать это традицией, а не преступлением.

«Чтобы устранить эту проблему, нужные жесткие меры. Полицейские часто в сговоре с похитителями, которым впоследствии удается избежать наказания. А старейшины и лидеры общины являются авторитетами как для правохранительных органов, так и для власти, которые не борются с этим преступлением. А люди продолжают считать девушку, которую похитили, „опороченной“ из-за того, что она провела ночь с мужчиной, который не является ей мужем», — говорит Самхарадзе.

Каждая седьмая женщина в Грузии испытывала на себе семейное насилие, показывают результаты исследования, проведенного организацией «ООН-женщины» совместно с Национальной службой статистики Грузии и ЕС. При этом почти четверть женщин (22%) и треть мужчин (31%) в некоторых случаях готовы найти оправдание для мужа, избившего жену. 23% женщин и 42% мужчин считают, что жена должна подчиняться мужу даже тогда, когда она с ним не согласна.

Похищение невесты — практика насильственной женитьбы, которая существовала, в частности, на Кавказе, в Кыргызстане и на юге Казахстана. Раньше это считалось традицией, но теперь — уголовное преступление. Во времена СССР похищение невесты было внесено в статью УК «Преступления, составляющие пережитки местных обычаев», что предусматривало до двух лет лишения свободы. Сейчас в Грузии похищение женщины с целью женитьбы — уголовное преступление, за которое грозит от двух до четырех лет лишения свободы, а в случае похищения несовершеннолетней — от восьми до двенадцати лет.

Имена некоторых героинь изменены по их просьбе