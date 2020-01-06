«Нужно ухаживать каждый день, не допуская разгильдяйства». Как уроженец Туркменистана выращивает хлопок под Слуцком

Мурат Бердыев, пенсионер из Туркменистана, вырастил на своём приусадебном участке в деревне Ануфровичи хлопок, который вообще-то в нашей стране не растёт, и попал в сюжет телеканала СТВ. «Кур`ер» узнал, как Мурату Куртовичу удалось вырастить хлопок в Беларуси.

Мурат Бердыев окончил сельскохозяйственный институт в Туркменистане. На родине работал главным агрономом, затем — руководителем хозяйства. В Беларусь Мурат приехал в 1982 году. Его направили в Витебскую область на помощь нашим специалистам по сельскому хозяйству.

После того как его миссия в Витебской области была закончена, Мурат в Минске познакомился с девушкой Ольгой, которая работала в магазине. Влюбился, женился. Ольга не захотела ехать с ним в Туркменистан, и Бердыев решил остаться в Беларуси. Супруги жили и работали в Минске.

Реклама

Завёл приусадебный участок

Когда наш герой вышел на пенсию, Бердыевы переехали в Ануфровичи и обзавелись приусадебным участком в 20 соток. Они выращивают на нём овощи и картофель.У Мурата была мечта вырастить ещё и хлопок, с которым он много лет работал у себя на родине.

Вырастить хлопок в Беларуси — непростая задача, потому что климатические условия здесь не подходят для этой теплолюбивой культуры. Неизвестно, чтобы в нашей стране хлопок рос где-нибудь, кроме огорода Бердыевых.

Как Мурат Бердыев вырастил хлопок

Пенсионер заказал семена хлопчатника по интернету из Астрахани. И в начале лета 2019 года он засеял им 2 сотки земли. Каждый день Бердыев, применяя свои научные знания и опыт агронома, ухаживал за растениями. Ему помогала жена Ольга.

«Не так, что сегодня я пойду уберу сорняки, полью, покормлю, а завтра — нет. Здесь такого не должно быть. Здесь должна быть цель, и если ты хочешь — ты её достигнешь», — рассказывает Мурат.

Чтобы защитить растения от морозов, он укрывал и обрабатывал их специальным средством. К сожалению, часть побегов защитить не успел, и во время сентябрьских заморозков они погибли. Но остальные растения выжили и дали урожай.

Урожай

Так как Бердыевы посеяли хлопок только в июне, они собирали урожай в ноябре. Хлопку требуется около 2,5 месяцев, чтобы зацвести, и ещё столько же, чтобы созрели коробочки.

Пенсионер собрал коробочки и отделил волокно от семян. Какой урожай волокна получился, Бердыев не говорит. Шутит, что это «секрет фирмы». И что весь урожай «скормил корове». Но самое главное — ему удалось доказать, что в Беларуси при должном трудолюбии можно вырастить хлопок. Теперь у Мурата Куртовича есть собственноручно выращенные семена, которыми в будущем году он планирует засеять ещё большую площадь земли.

Планы

Чтобы в будущем году собрать урожай вовремя, Бердыев планирует посадить хлопок уже в феврале 2020-го. Он надеется, что потепление климата и его мастерство агронома помогут добиться того, чтобы растения не погибли и дали хороший урожай.

Так можно ли выращивать хлопок в Беларуси?

Мурат Бердыев считает, что хлопок можно выращивать в Беларуси, но нужно соблюдать определённые условия.

Во-первых, надо иметь к этому большое стремление. За хлопком нужно ухаживать каждый день, не допуская разгильдяйства. Во-вторых, нужно иметь свою технику и мастерскую для её ремонта, удобрения и химикаты. В-третьих, нужно применять специальные агротехнологии.