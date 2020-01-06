Белорусская Instagram-модель снялась для Playboy. Фото

Свежий выпуск мексиканской версии знаменитого журнала Playboy вышел с белоруской Дашей Март на обложке, пишет «Салiдарнасць».

Даша Март — минчанка, модель, одна из самых успешных блогеров Беларуси. У её странички в Instagram более 1,7 млн подписчиков.

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Девушка окончила факультет «Визуальный дизайн и медиа» в ЕГУ, а теперь работает моделью для таких брендов, как Guess и Fashionnova.

Даша Март также известна как жена белорусского хоккеиста Александра Бородули.