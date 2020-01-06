Белорусская Instagram-модель снялась для Playboy. Фото

Свежий выпуск мексиканской версии знаменитого журнала Playboy вышел с белоруской Дашей Март на обложке, пишет «Салiдарнасць».
Даша Март — минчанка, модель, одна из самых успешных блогеров Беларуси. У её странички в Instagram более 1,7 млн подписчиков.
Девушка окончила факультет «Визуальный дизайн и медиа» в ЕГУ, а теперь работает моделью для таких брендов, как Guess и Fashionnova.
Даша Март также известна как жена белорусского хоккеиста Александра Бородули.
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Bodysuit from @fashionnova AD🎄 • Большинство моих подписчиков не из Майами, а многие даже ни разу не были. Поэтому хочу вам написать несколько пунктов, чем меня удивляет Америка, а точнее Майами. Поехали ⤵️ • ✅ Очень хорошие дороги ✅ Везде висят американские флаги ✅ Незнакомые люди улыбаются и делают комплименты, как мужчины так и девушки) ✅ Огромные упаковки с продуктами и товарами ✅ Цены в магазинах указаны одни, а на кассе совсем другие ✅ На кухне две раковины. Одна для мытья посуды, другая для измельчения продуктов ✅ Душ в стене. Невозможно снять лейку и помыть голову (не залазя в ванну) или помыть собаку ✅ Очень холодно в помещениях, магазинах, торговых центрах. Всегда вожу с собой в багажнике тёплую байку ✅ Чистые мусоропроводы, откуда пахнет парфюмом ✅ Огромные парковки ✅ Чистые подъезды и большие лифты ✅ Белье стирают и сразу же сушат в сушильных машинах ✅ Другие унитазы, в которых всегда стоит вода как в ведре) ✅ Бесплатные пакеты на кассе, в огромных количествах. Все продукты в пакеты складывает кассир • Это не весь список, очень многие вещи тут меня удивляют и поражают) Если вам было интересно, ставьте +++ напишу продолжение ♥️
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