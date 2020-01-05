Как интернет и гаджеты помогают учиться. Методика учителя английского языка из солигорской школы

Для Ольги Кругловой, учителя английского языка Солигорской школы № 4, не стоит вопрос, можно ли на её уроках пользоваться гаджетами. «Не можно, а нужно», — говорит она. Итогом такой позиции стали отличные знания английского языка, которые показывают её ученики. Ольга Круглова окончила Минский государственный лингвистический университет и уже 27 лет работает учителем английского языка.

«И вот пришло то время, когда методика традиционных уроков наскучила и мне, и моим ученикам, которые всё чаще зевали на занятиях, — рассказывает Ольга Николаевна. — Нужен свежий подход и новая форма уроков — решила я и стала искать. И нашла в интернете веб-платформу Edmodo. Она обеспечивает безопасный и простой способ взаимодействия учителя, учеников и их родителей. Это что-то типа соцсети „ВКонтакте“. Но цель этой платформы одна — образование, а главная задача — обратная связь».

Педагог решила использовать Edmodo для изучения английского языка.

«На этой платформе я организовала виртуальный класс, где задаю своим ученикам каждый день упражнения, — рассказывает Ольга Круглова. — Они их выполняют самостоятельно и представляют мне. Такая работа является дополнением к традиционному учебнику». Новый подход заинтересовал учеников. Со временем знания изучаемого материала стали отличными. «Работать по-новому я начала, когда мои ученики были в 7-м классе. Теперь они в 11-м, — говорит Ольга Николаевна. — В школе ко мне приглядывались. Не хвалили, но и не запрещали мою новую методику.

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Слух про мой класс и новый метод дошёл до Минского института развития образования. Меня пригласили в Минск, выслушали с интересом, я провела несколько мастер-классов. На этом всё закончилось.

Только благодаря тому, что среди слушателей были молодые педагоги, которые хорошо владеют интернетом и заинтересованы в новых методах, мне не запретили мои уроки".

И результаты не заставили себя ждать. Ученики Кругловой, обучающиеся по её методике, в прошлом году неделю занимались в Лондоне в английской школе и показали превосходные знания английского языка, сдали там экзамены и привезли сертификаты.

Сама же Ольга Николаевна этим летом стала участником международной конференции в США и давала показательный урок английского языка в Майами, где её учениками стали американские учителя. «Я давала им задания, которые выполняют мои ученики, — рассказывает педагог. — Для меня это было интересно. Я видела, что это интересно и американским коллегам. Они задавали много вопросов.

Это была вторая поездка в Майами. В прошлом году я пять недель провела в США по программе знакомства с американскими университетами, изучала опыт преподавателей английского языка".

Сегодня в Солигорской школе № 4 все учителя английского языка работают по новой методике.

Ольга Круглова говорит, что результаты превосходные. «Теперь наша школа не хуже американской, а ученики — лучшие», — уверена учитель.