Как быстро убрать пять сантиметров с талии после новогодних застолий

Благодаря формуле «2+2+4» можно быстро избавиться от большого живота. Её предлагает спортивный эксперт и писатель из Германии Михаэль Дешпегель.

Методика такова: два дня в неделю — кардиотренировки (бег трусцой, плавание или езда на велосипеде), ещё два дня — силовые упражнения, пишет lenta.ru со ссылкой на издание Focus.

Именно в эти четыре дня крайне важно соблюдать правильное питание. В оставшиеся три дня недели можно побаловать себя «нездоровой» едой.

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Система Дешпегеля была протестирована на 150 клиентах и признана эффективной. Благодаря ей за несколько недель можно сбросить до 5 см в талии.