Трое учителей из Слуцкого района нашли более двадцати способов традиционного повязывания платков и провели фотосессию в народном музее деревни Городищи Слуцкого района. Для чего они это сделали, «Кур'еру» рассказала Наталья Бартошик, руководитель проекта.

«С фотосессии в музее мы дали в соцсетях старт акции «Беларуская народная хустка». Вместе со мной инициаторами проекта стали Валентина Шишко и Валентина Шкудун, — рассказала Наталья Бартошик. — Суть проекта в том, чтобы вспомнить традиции и показать многообразие способов завязывания платков. Ведь головной убор — один из символов белорусской культуры, который передаёт женственность и красоту. Кроме того, цвет, узор и орнамент платка исторически имели обрядовое значение.

В фотосессии использованы платки из собрания народного музея деревни Городище. Предлагаем всем, кому дорога народная культура, поддержать акцию своими фото в платках, размещать их у себя на страницах и присылать мне для продвижения проекта".

Для фотосессии платки повязывала Валентина Шишко — учитель белорусского языка и литературы Бокшицкой школы, победитель районного этапа литературного конкурса журнала «Роднае слова». Она творческий человек, сама пишет и исполняет песни.

Валентина Шкудун — учитель начальных классов и педагог-организатор Гольчицкой средней школы. Валентина Степановна по образованию учитель белорусского языка и литературы, у неё отличное чувство слова. Она победитель районного литературного конкурса.

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