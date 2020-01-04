Жена ушла жить к соседке. Минчанин обиделся и поджёг её дверь

О том, что подожгли её входную дверь в квартире многоэтажки, сообщила в милицию жительница столицы. Оказалось, что по соседству развернулась семейная драма. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Соседка ушла от бывшего мужа, отказалась с ним праздновать Новый год и на время решила пожить в квартире своей подруги. Экс-супруг рассердился и поджёг дверь квартиры, в которой были женщины.

«Действительно, поджёг совершил бывший муж подруги потерпевшей. Его вскоре задержали и он во всём признался. Мужчина пояснил, что хотел уладить разногласия, но бывшая жена заперлась в квартире соседки и не открывала дверь, тогда он её поджёг», — рассказали правоохранители.

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Дело передано на правовую оценку.