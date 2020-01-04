Слуцкий райисполком определил победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Фото

Слуцкий райисполком подвёл итоги и определил победителей районного смотра-конкурса на лучшее оформление организаций, учреждений и индивидуальных жилых домов к Новому году.

Как сообщалось ранее, победители будут поощрены денежным вознаграждением.

Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия

ОАО «Слуцкий хлебозавод» (директор Д.Д. Чирец),

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (директор Н.П. Прудник),

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (директор Д.П. Васько),

ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (директор А.А. Лесун),

ОАО «Слуцкий уксусный завод» (директор А.В. Рыбак),

КУП «Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство» (директор Н.Ф. Воронько).

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Лучшее оформление предприятия торговли

КУП «Универмаг «Слуцк» (директор Н.В. Блахина).

Лучшее оформление сельскохозяйственного предприятия

ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги (директор Н.Г. Красуцкий).

Лучшее оформление учреждения культуры

ГУК «Слуцкий городской Молодёжный центр» (директор Л.И. Таганович).

Лучшее оформление учреждения образования

УО «Слуцкий государственный колледж» (директор Б.Б. Блахин),

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» (директор О.М. Ярошевич),

ГУО «Ясли-сад № 5 г. Слуцка» (директор Н.А. Синегуб).

Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в городе Слуцке

ул. Загородная, 21 (собственник О.Н. Воловиков),

ул. В. Витки, 1 (председатель товарищества собственников «Чехова 2017» А. А. Таганович).

Лучшее оформление объектов среди собственников индивидуальных жилых домов, расположенных в сельской местности

д. Леньки, ул. Садовая, 2 (собственник В.В. Витко), аг. Весея, ул. Шоссейная, 18 (собственник А.И. Коржевич).

«Призовые места по номинациям „Лучшее оформление предприятия транспорта“, „Лучшее оформление строительной организации“, „Лучшее оформление учреждения здравоохранения“ не присуждались, так как не были выполнены основные критерии определения победителей, установленные Инструкцией о проведении районного смотра-конкурса на лучшее оформление организаций и учреждений к Новому году. Призовые места по этим номинациям распределены в сфере промышленности», — сообщается на сайте газеты «Слуцкий край».