ТОП-5 новых фишек мобильного приложения «Слуцк Транспортный»

Случчанин Роман Журид, автор мобильного приложения «Слуцк Транспортный», рассказал «Кур'еру», сколько случчан им ежедневно пользуется, какие разделы набирают популярность и какие новшества появились в 2019 году.

В тему: Придумывал приложение для себя, а им пользуются тысячи горожан

ТОП-5 новых фишек в приложении

1. Онлайн-вокзал

Расписание поездов с остановками по маршруту. Можно смотреть расписание в обе стороны.

Реклама

2. Обновлённый каталог

Можно смотреть места на карте, прокладывать маршрут одним нажатием, искать на картах Google и делиться нужной информацией в одно нажатие.

3. ShortCuts

Нажав на иконку приложения на рабочем столе, появится меню с быстрым доступом к самым популярным разделам.

4. Онлайн-афиша кинотеатра «Беларусь»



В приложении можно посмотреть сеансы кинотеатра на неделю вперёд, узнать цены на билет, посмотреть постеры, описание, трейлер к фильму, можно заказать билет онлайн, выбрав день и удобное место.

5. Схема больницы

Можно схематично посмотреть, что и где находится, узнать контактные телефоны и номера телефонов и другое. Раздел ещё разрабатывается, но уже доступен и получил много положительных отзывов.

ТОП-5 интересных фактов