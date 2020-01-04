ТОП-5 новых фишек мобильного приложения «Слуцк Транспортный»

Случчанин Роман Журид, автор мобильного приложения «Слуцк Транспортный», рассказал «Кур'еру», сколько случчан им ежедневно пользуется, какие разделы набирают популярность и какие новшества появились в 2019 году.
В тему: Придумывал приложение для себя, а им пользуются тысячи горожан
ТОП-5 новых фишек в приложении
1. Онлайн-вокзал
Расписание поездов с остановками по маршруту. Можно смотреть расписание в обе стороны.
2. Обновлённый каталог
Можно смотреть места на карте, прокладывать маршрут одним нажатием, искать на картах Google и делиться нужной информацией в одно нажатие.
3. ShortCuts
Нажав на иконку приложения на рабочем столе, появится меню с быстрым доступом к самым популярным разделам.
4. Онлайн-афиша кинотеатра «Беларусь»
В приложении можно посмотреть сеансы кинотеатра на неделю вперёд, узнать цены на билет, посмотреть постеры, описание, трейлер к фильму, можно заказать билет онлайн, выбрав день и удобное место.
5. Схема больницы
Можно схематично посмотреть, что и где находится, узнать контактные телефоны и номера телефонов и другое. Раздел ещё разрабатывается, но уже доступен и получил много положительных отзывов.
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