Беларусь приостановила экспорт топлива. «Белнефтехим» обещает, что дефицита на внутреннем рынке не будет

Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок в Беларусь российской нефти. При этом «Белнефтехим» исключил дефицит топлива на внутренним рынке.

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — сообщили ТАСС в концерне «Белнефтехим».

Там также отметили, что запасы и ожидаемые поставки всех видов моторного топлива исключают возможность его дефицита на внутренним рынке.

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Экспорт нефтепродуктов — важная составляющая белорусской экономики. Благодаря нефтепереработке и продаже продуктов нефтепереработки в основном в Украину и страны Евросоюза белорусские заводы получают миллиарды долларов.

КОНТЕКСТ. 1 января после нескольких неудачных попыток договориться о цене на российскую нефть для Беларуси Россия прекратила поставлять её в Беларусь. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведётся работа по поставкам нефти из альтернативных источников.