В черту города Слуцка хотят включить ещё одну часть Новодворцев и деревню Малая Падерь

Слуцкий районный Совет депутатов и Слуцкий райисполком проводят общественное обсуждение по изменению границ города Слуцка и деревень Новодворцы, Малая Падерь с прилегающими землями.

Что предлагается:

Часть деревни Новодворцы Кировского сельсовета (улица Надречная, переулок Надречный, чётная сторона улицы Кирова дома № № 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6, 10, 12, 14, нечётная сторона улицы Пушкина дома №№ 3−67) включить в черту города Слуцка.

Деревню Малая Падерь Кировского сельсовета с прилегающими землями открытого акционерного общества «Слуцкая нива» включить в черту города Слуцка.

Проект изменения границы Слуцка

Мнение жителей по административно-территориальному устройству принимаются в Слуцком райисполкоме по адресу: 223 610, г. Слуцк, ул. Ленина, д. 189, с пометкой «Изучение мнения граждан», или на электронный адрес райисполкома: Е-mail: info@slutsk.gov.by в течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и его размещения в сети Интернет. На сайте райисполкома объявление опубликовано 24 декабря 2019 года.

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