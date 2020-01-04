Заборы на главной площади Слуцка установлены для украшения или это стиль такой

Я бывала на новогодние праздники в разных городах, но такого, как в Слуцке, не встречала ещё. Меня поразила странная и необъяснимая, на мой взгляд, штука — заборы на центральной площади города, которые выставляют вокруг новогодних украшений.

Деревянные заборы, покрашенные белой краской, окружают не только главную городскую ёлку, но и световые фигуры напротив неё. Я долго думала, но так и не поняла, зачем они. Кто придумал их поставить?

Если они нужны, чтобы ограничить доступ к проводам, то должны быть высокими и глухими. А так люди спокойно их обходят или перешагивают, чтобы сфотографироваться возле световых персонажей.

Если заборы задумывались как декоративный элемент, то это напоминает деревенский огород. Хочется узнать, для чего к празднику площадь «украшают» заборами. А может, это неповторимый слуцкий стиль?

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Рядом со световыми фигурами — Центр детского творчества. Почему бы не проявить фантазию и вместо заборов не поставить, например, конструкции, которые могли бы расписать дети? Это было бы непосредственно и свежо.

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