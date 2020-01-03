Переломы, резаные раны, укус кошки… Какие травмы в Новый год получили жители Солигорска

Раненых петардами не было. В целом солигорчане встретили Новый год относительно спокойно. Об этом «Кур'еру» сообщили в приёмном покое Солигорской ЦРБ.

Перед Новым годом (с 18.00 31 декабря до полуночи)

В травмпункт обратились 14 человек. Из них трое с переломами и по одному случаю: ожог, вывих, резаная рана, ушиб. Остальные — мелкие травмы или заболевания.

В Новом году (1 января с 00.00 до 18.00)

Обратились 12 человек. Из них зафиксировано:

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2 перелома;

2 резаные раны;

2 вывиха;

1 укус кошки;

5 ушибов.

В присутствии корреспондента газеты «Кур'ер» возле приёмного покоя пришла компания из трёх человек сильно в праздничном состоянии. Один из них рвался без очереди к врачу-травматологу. Когда его пропустили, двое других рассказали: потеряв ключи от дома «на Шанхае», пострадавший решил залезть в квартиру через форточку. Всё было хорошо, но он неудачно свалился с форточки внутрь квартиры. Как показал рентген, солигорчанин сломал ключицу и, возможно, что-то с позвоночником.