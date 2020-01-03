Штрафы в Беларуси будут списывать прямо с ваших карт (даже если не хочется)

Штрафы и долги перед государством будут списывать с вашего банковского счёта, если вы не сможете (или не захотите) оплатить их без посторонней помощи.

Отдельные пункты указа № 414 «О совершенствовании безналичных расчётов», который Александр Лукашенко утвердил ещё в октябре 2018-го, вступили в силу с 1 января.

Так, в Беларуси создали автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она предназначена для того, чтобы взыскивать с плательщиков-должников (к ним относятся юрлица, организации, физлица и ИП) деньги в государственный бюджет, причём в бесспорном порядке. Средства будут брать со счетов банков (текущих, валютных, депозитов и вкладов), а также с электронных кошельков.

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Кто имеет право взыскивать деньги

К взыскателям относятся:

Комитет госконтроля и его органы,

налоговые,

таможенные органы,

Министерство финансов,

Фонд социальной защиты населения,

органы, ведущие уголовный процесс,

уполномоченные госорганы,

банки и другие юрлица.

Как это работает

Взыскатель направит платёжное требование в АИС ИДО. Та, в свою очередь, разошлёт электронные письма с общей суммой долга в каждый банк плательщика. А банки уже проверят, сколько денег тот или иной белорус хранит на своих счетах и в электронных кошельках. Либо сообщат, что средств нет. Затем АИС ИДО даст банку указание списать нужную сумму денег, а банк должен будет выполнить операцию и отчитаться о том, что она завершилась успешно. Или объяснить, почему нет.

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.