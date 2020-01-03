В Пинске закрылась спичечная фабрика, которая проработала 127 лет

Производство спичек в Пинске закрылось с нового года из-за нерентабельности. Об этом TUT. BY сообщили в управлении экономики местного горисполкома.

По словам Ивана Богдановича, начальника управления экономики, спички изживают себя как товар. Поэтому фабрику перепрофилируют под производство стульев. А всех сотрудников (около 300) перевели на другие участки холдинга «Пинскдрев».

СПРАВКА. По данным российского «Музея спички», спичечная фабрика в Пинске работает с 1892 года. Но в том же году она сгорела. Производство восстановили с нуля. В 1902 году здесь трудились почти семьсот человек, но условия труда были тяжёлыми и даже вредными. /…/ В 1971 году на базе Пинского фанерно-спичечного комбината было создано производственное объединение «Пинскдрев». В середине 80-х спички начали выпускать в картонной коробке. С 1992-го фабрика была выделена в самостоятельную структуру, являясь при этом филиалом холдинга «Пинскдрев».

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