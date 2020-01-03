В новогоднюю ночь житель Слуцка случайно загорелся и получил ожоги 40% тела

В ночь на 1 января в реанимационное отделение больницы с ожогами более 40% поверхности тела поступил 34-летний житель Слуцка. Его уже перевели на лечение в Республиканский ожоговый центр.

«В основном ожоги поверхностные, глубоких было немного», — сообщил «Кур'еру» Алексей Стружинский, заместитель главного врача по медицинской части Слуцкой ЦРБ.

По информации «Кур'ера», во дворе своего дома пострадавший разжигал мангал и случайно облился жидкостью для розжига. Из-за порыва ветра несколько искр попали на одежду, ткань вспыхнула.

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