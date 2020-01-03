Жительница Слуцка: Работала пять лет на пенсии, полгода просидела дома и устраиваюсь снова

Я ушла недавно на пенсию. До этого работала 5 лет, получая пенсию, но годы и здоровье берут своё. У меня дочь-инвалид второй группы (эпилепсия). Посидела дома полгода, но, видно, не протянуть нам до конца месяца — всё равно не хватает.

У меня пенсия небольшая и у дочери за инвалидность тоже маленькая. Устраиваюсь опять на работу, насколько меня хватит.

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