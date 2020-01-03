Авария с пьяным водителем и 260 звонков в «скорую». Обзор новогодних происшествий в Слуцке

В новогоднюю ночь в «скорую» поступило в два раза больше вызовов, чем обычно. Примечательно, что от взрывов петард не пострадал ни один человек. Сотрудники милиции, приёмного покоя, «скорой» и МЧС рассказали «Кур'еру» о первых новогодних происшествиях 2020 года в Слуцке и в каком режиме для них прошла работа.

Милиция

1 и 2 января в специализированный изолятор попали по четыре человека, в том числе задержанных в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Также в эти дни сотрудники Слуцкой ГАИ задержали двух нетрезвых водителей, один из которых совершил ДТП с пострадавшим.

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Авария произошла вечером в четверг, 2 января, в деревне Гацук. Водитель — житель Слуцкого района — за рулём Ford совершил наезд на случчанку, которая шла по правой по ходу движения обочине. Её доставили в травматологию ЦРБ.

«Других значимых происшествий 1 и 2 января не было. Выходные дни прошли спокойно», — рассказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Приёмный покой

Новогодняя ночь прошла без особых происшествий и сравнительно спокойно. Об этом «Кур'еру» сообщил Алексей Стружинский, заместитель главного врача по медицинской части Слуцкой ЦРБ.

В приёмный покой за двое суток обратились 85 человек. В основном поступали пациенты с жалобами на сердечно-сосудистые заболевания и мочекаменные болезни. Ни от погодных условий, ни от взрывов петард не пострадал ни один человек.

«После новогодних праздников, когда доедят все салаты, готовимся к обращениям с обострениями гастритов, панкреатитов и так далее», — отметил Алексей Стружинский.

И добавил, что в новогоднюю ночь в реанимационное отделение Слуцкой больницы поступил случчанин с ожогами более 40% поверхности тела. (Подробнее о происшествии — здесь).

«Скорая»

В новогоднюю ночь в скорую помощь поступило 40 вызовов. Это в два раза больше, чем обычно.

За трое суток, с 31 декабря по 3 января, в «скорую» обратились 260 случчан.

Как рассказала «Кур'еру» Юлия Вехова, заведующая станцией скорой помощи в Слуцке, причины плохого самочувствия большинства пациентов были связаны с артериальным давлением, головной болью и повышенной температурой.

МЧС

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, с 31 декабря по 2 января в городе и районе было тихо, никаких вызовов не поступало.

Обновлено в 15.40.