«Вы помогаете детским мечтам сбываться!» Что думают родители маленьких случчан об акции «Письмо Деду Морозу»

Родители участников акции «Письмо Деду Морозу» поблагодарили газету «Кур'ер» и спонсоров за детский праздник в клубе Parking. Свои отзывы они оставили в комментариях во «ВКонтакте» и Instagram.
Газета «Кур'ер» в девятый раз провела новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу». В течение двух месяцев (ноябрь-декабрь 2019-го) слуцкие дети присылали в редакцию письма Дедушке. Они рассказывали о себе, своих семьях, увлечениях, а также о добрых делах. Авторы десяти лучших писем получили подарки от «Кур'ера» и партнёров акции.
Роман Симонович: «Респект и уважуха! Вообще молодцы все. Так всё дружно прошло. Наши дети и сейчас вспоминают этот чудесный праздник. Гитара у нас звучит практически постоянно. Спасибо всем огромное».
lar.samsonova2012: «Огромное спасибо организаторам и спонсорам за незабываемый праздник и исполненные детские желания. Всем здоровья, счастья, добра. Спасибо».
Екатерина Иночкина: «Большое спасибо всем организаторам, артистам за такой чудесный праздник! Наш ребёнок был в восторге. Всё было супер! Вы просто огромные молодцы».
Екатерина Скридлевская: «Огромное спасибо всем организаторам и спонсорам такого чудесного праздника! Спасибо за внимание к нашим детям, желание дарить праздник, подарки и тёплую атмосферу!»
olyaolyaderb: «Спасибо „Кур'еру“ за этот праздник. Ребёнок в восторге!»
kurlovichliliia: «Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник. Нет ничего лучше в мире, чем детский смех и радость в глазах ребёнка. Вы помогаете детским мечтам сбываться».
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1. Ирина Бранкевич, визажист
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 180 26 36.
2.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 33) 664 69 36
3. Кафе Cheat Meal
- Адрес: мини-рынок в 11-м городке
- Соцсети: Instagram.
- Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.
4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00.
5. «Хочу-Суши Слуцк»
- Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
- Телефон: + (375 33) 602 65 65.
6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.
7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room
- Адрес: ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
8. Вадим Новик, шиномонтаж
- Адрес: ул. Мельничная, 70.
- Соцсети: Instagram.
- Телефон: + (375 29) 743 13 46.
9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»
- Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.
- Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».
- Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»).
10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 317 43 46
11. Лаунж-бар «Мята»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 3.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 587 77 50
12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Соцсети: Instagram
- Телефоны: + (375 29) 525 43 21
13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 44) 777 33 44
14. Алексей Каток, барбершоп «АК»
- Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
- Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
- Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
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