«Вы помогаете детским мечтам сбываться!» Что думают родители маленьких случчан об акции «Письмо Деду Морозу»

Виктория Капская
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Родители участников акции «Письмо Деду Морозу» поблагодарили газету «Кур'ер» и спонсоров за детский праздник в клубе Parking. Свои отзывы они оставили в комментариях во «ВКонтакте» и Instagram.

Газета «Кур'ер» в девятый раз провела новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу». В течение двух месяцев (ноябрь-декабрь 2019-го) слуцкие дети присылали в редакцию письма Дедушке. Они рассказывали о себе, своих семьях, увлечениях, а также о добрых делах. Авторы десяти лучших писем получили подарки от «Кур'ера» и партнёров акции.

Роман Симонович: «Респект и уважуха! Вообще молодцы все. Так всё дружно прошло. Наши дети и сейчас вспоминают этот чудесный праздник. Гитара у нас звучит практически постоянно. Спасибо всем огромное».
lar.samsonova2012: «Огромное спасибо организаторам и спонсорам за незабываемый праздник и исполненные детские желания. Всем здоровья, счастья, добра. Спасибо».
Екатерина Иночкина: «Большое спасибо всем организаторам, артистам за такой чудесный праздник! Наш ребёнок был в восторге. Всё было супер! Вы просто огромные молодцы».
Екатерина Скридлевская: «Огромное спасибо всем организаторам и спонсорам такого чудесного праздника! Спасибо за внимание к нашим детям, желание дарить праздник, подарки и тёплую атмосферу!»
olyaolyaderb: «Спасибо „Кур'еру“ за этот праздник. Ребёнок в восторге!»
kurlovichliliia: «Спасибо большое всем, кто организовал этот праздник. Нет ничего лучше в мире, чем детский смех и радость в глазах ребёнка. Вы помогаете детским мечтам сбываться».

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1. Ирина Бранкевич, визажист

2.Евгений Романов, ночной клуб Parking

3. Кафе Cheat Meal

  • Адрес: мини-рынок в 11-м городке
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефоны:+ (375 29) 503 88 36.

4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

5. «Хочу-Суши Слуцк»

  • Адрес: ул. Социалистическая, 144А.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .
  • Телефон: + (375 33) 602 65 65.

6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

  • Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55.

7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room

8. Вадим Новик, шиномонтаж

  • Адрес: ул. Мельничная, 70.
  • Соцсети: Instagram.
  • Телефон: + (375 29) 743 13 46.

9. Сеть кафе «Доски», «Чилс»

10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

  • Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 317 43 46

11. Лаунж-бар «Мята»

12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

  • Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
  • Соцсети: Instagram
  • Телефоны: + (375 29) 525 43 21

13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

14. Алексей Каток, барбершоп «АК»

  • Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.
  • Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».
  • Телефоны: + (375 29) 688 04 28.
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