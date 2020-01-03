В Слуцке 11-й городок — типичный спальный район с пяти- и девятиэтажками, построенными в 70−80-е годы. Они в основном унылые не только из-за серых квадратов панелей, сколько из-за безобразных соединительных швов, которые грубо замазаны белым раствором. Из-за этого кажется, что на дома наложены решётки.

Один из жильцов, видимо, решил разбавить это унылое однообразие: он отделал фасад своей квартиры на первом этаже плиткой, как в коттедже. Под окнами посадил туи и сделал декоративные горки из камней.

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