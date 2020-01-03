Невесте сейчас 91 год. Родственники рассказали про фотографию свадьбы в Слуцком районе начала 50-х годов

Проект «Беларускі сямейны альбом» опубликовал фотографию свадьбы в Слуцком районе. Кроме предполагаемой даты, больше ничего не было известно. Но буквально в первый день 2020 года на публикацию «Кур'ера» откликнулись родственники невесты. Оказалось, что ей уже 91 год. Есть и другие факты о снимке.



Внучки рассказали «Кур'еру» и проекту «Беларускі сямейны альбом» историю снимка и своей семьи. Фотография сделана в деревне Болотчицы Слуцкого района летом 1954 года. Невеста — Татьяна Ивановна Руденя. Родилась в 1928 году. Рядом с ней — 10-летний мальчик, Иван Иванович Руденя, её младший брат, 1943 года рождения (на фото — справа от невесты). Сейчас он проживает в деревне Болотчицы.

За маленьким мальчиком стоят мужчина и женщина — Иван Иванович Руденя и София Руденя, его родители. Маму невесты (Марью Руденю) расстреляли немцы в деревне Болотчицы в своём же доме.

У невесты было ещё двое маленьких братьев и сестра, которые умерли во время войны от болезни. Все захоронены на кладбище в деревне Болотчицы.

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Молодожёны с фотографии познакомились в Минске, а гулять свадьбу приехали в Болотчицы. Невеста, Татьяна Руденя‚ до сих пор живёт в столице, где проработала всю жизнь на велозаводе. Сейчас ей 91 год. Супруг умер давно.

Каждый год на Пасху Татьяна Руденя уже со своими детьми и внуками приезжает к себе домой в Болотчицы, к брату на Случчину.

Всего было три одинаковые фотографии, одна из которых через коллекционера и попала в «Беларускі сямейны альбом». Один снимок с датой «1954» на обратной стороне хранится в семейном альбоме у Ивана Рудени, младшего брата невесты. Сохранились и другие фотографии со свадьбы.

«Беларускі сямейны альбом» благодарит внучек Яну Самусевич и Юлию Стракович (Руденю) за эту историю. «И конечно, жителей Слуцка и Слуцкого района, настоящих белорусов с большим сердцем!» — написали авторы проекта.

Напомним, что в сентябре этого года в Instagram стартовал проект «Белорусский семейный альбом», который рассказывает о судьбах людей с фотографий, которые сделаны до 1960 года. (РАНЕЕ. Четыре девочки из Слуцка сфотографировались на память почти 90 лет назад. История одного снимка).