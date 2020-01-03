Первый случчанин 2020 года появился на свет 1 января в 12.45. Малыш родился весом 2860 кг и ростом 49 см. Родители уже успели дать малышу имя — Богдан.

«По срокам я должна была рожать 8 января. В новогоднюю ночь в семейном кругу посидели дома за праздничным столом, легли спать. Никуда не собиралась, — с улыбкой уже вспоминает Зоя Борисевич, мама новорождённого Богдана. — На утро 1 января около 10 часов у меня отошли воды. Вызвали „скорую“. Спустя почти три часа родился наш третий ребёнок. В новый год в новом статусе — многодетной семьи».

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Второй малыш родился спустя пять часов. Мальчик, которого назвали Тимуром, родился весом 3730 кг и ростом 52 см.

«Предположительная дата родов у меня была 31 декабря. Однако никаких предвестников не было. Как и моя соседка по палате, Новый год я встретила дома. Собиралась в семейном кругу переждать все новогодние праздники. Но в 4 утра ехала на „скорой“ в роддом. В 17.45 появился на свет наш второй ребёнок — сыночек Тимур», — рассказала «Кур'еру» Елена Неронская.

В 2020 году в Слуцком роддоме на свет появились четыре ребёнка.

Статистика

Как сообщила Анна Шавнёва, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, в 2019 году на Случчине родилось 770 детей. Среди родившихся 398 мальчиков и 372 девочки. 614 новорождённых зарегистрировано в городе, 156 — в сельской местности. В минувшем году у случчан родились 11 двоен и 1 тройня.