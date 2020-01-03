Жители деревни считают, что их травят. Директор хозяйства: «Все химикаты прошли проверку Минздрава»

В редакцию «Кур'ера» написала Людмила Малышева, жительница деревни Камень Солигорского района, которая добивается выполнения норм и правил по соблюдению расстояний между колхозными полями и домашними постройками.



«В апреле этого года колхозные поля ОАО „Старобинский“ запахали к самым заборам. Всю „химию“, которой обрабатывали землю, несло на наши огороды и колодцы. В воздухе стоял насыщенный горький запах. Летом ко мне приезжают внуки, и я не хочу, чтобы они этим дышали, — написала Людмила. — Я читала постановление Минздрава, в котором написано, что расстояние от колхозного поля до домашних построек должно быть не менее 50 метров. Руководство ОАО отвечает, что с такими нормами незнакомо. Я хочу добиться, чтобы в 2020 году такого безобразия не было. Не получится решить вопрос местно, пойду на приём к новому мэру Солигорска».

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Что ответили в колхозе

Татьяна Кудёлко, директор ОАО «Старобинский», знакома с жалобами сельчан, но не знает, как изменить ситуацию.

«У нас есть другие требования: земля должна быть досмотрена и приведена в порядок. Если я на каждом поле буду оставлять пустовать по 50 метров земли, во что она превратится? Зарастёт сорняками и бурьяном, — приводит свои аргументы Татьяна Кудёлко. — Мы не используем запрещённые средства. Все химикаты прошли проверку Минздрава. А если он разрешил, значит, можно».

В тему. Обращение читателя:Что делать, если поле около деревни обрабатывают химикатами

Что делать жителям деревни

Если сельчане столкнулись с ситуацией, описанной в письме, сначала нужно позвонить руководству хозяйства, а потом в санитарную службу. Сотрудники санстанции должны выехать на место для установления факта нарушения и принять меры административного воздействия.

Что говорится в Санитарных нормах и правилах

«Требования к применению, условиям перевозки и хранению пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений» утверждены Минздравом и должны выполняться.

п. 21. Руководители работ обязаны за 4−5 суток оповещать население о запланированных работах.

п. 48. Обрабатывать поля должны при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80%.

п. 50. Санитарные разрывы от населённых пунктов, источников воды, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельхозкультурами должны составлять не менее 50 метров.