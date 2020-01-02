Как знакомились женихи и невесты Слуцка-2019. Топ-10 историй

В ушедшем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 100 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. В конце свадебного сезона мы подвели итоги и узнали, где чаще всего знакомились будущие женихи и невесты, а также определили топ-10 историй знакомств, которые привели к свадьбе.

Как знакомились слуцкие молодожёны

В интернете: через взаимные «лайки», «смайлики» и сообщения «давай познакомимся» — 33%.

Благодаря случайной встрече. Будущие молодожёны встретились в метро, были попутчиками и т. д. — 29%.

— 29%. Познакомили общие друзья и знакомые — 19%.

Учились в одной школе или институте — 7%.

Знакомы с детства — 6%.

Познакомились на работе — 6%.

Топ-10 историй знакомств молодожёнов-2019 по версии «Кур'ера»

1. Дмитрий и Екатерина Ждановы

Молодожёны познакомились в Минском метрополитене. Девушка сидела на скамье и ждала прибытия поезда. В это время к ней подошёл Дмитрий и просто предложил познакомиться. Было это в октябре 2014 года.

А предложение выйти замуж Дмитрий сделал в домашней обстановке. Это было неожиданно для невесты. Молодой человек пришёл домой с букетом роз и кольцом, и Екатерина, не раздумывая, согласилась стать его женой.

2. Анастасия и Артём Радаевы

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Молодожёны познакомились около 13 лет назад возле Дома культуры. Компании парней и девушек катались с горки. Артёму так понравилась Анастасия, что он подхватил её на руки, и они вместе скатились по заснеженной горке.

Предложение Артём сделал без всяких приготовлений — в городском автобусе. Через неделю молодые подали заявление в ЗАГС.

3. Евгений и Диана Сенькевич

Молодожёны знакомы с детства: 20 лет назад, как только Диану привезли из роддома, маленький Женя не отходил от малышки.

Предложение Евгений сделал 19 марта этого года. Утром, как только Диана проснулась, её ждал сюрприз — букет цветов и кольцо. Девушка, не раздумывая, ответила: «Да!»

4. Вячеслав и Анастасия Фёдоровы

Молодожёны познакомились шесть лет назад. Тогда у местной молодёжи была хорошая традиция — собираться и играть в волейбол в городском парке.

Предложение Вячеслав сделал неожиданно. Во время прогулки привёл девушку в ювелирный магазин, купил понравившееся кольцо и предложил пожениться.

5. Олег и Екатерина Гур

Молодожёнов познакомил друг Екатерины. Девушка хотела сделать татуировку, и попросила, чтобы тот подыскал мастера. Парень дал ей контакты Олега.

Предложение возлюбленной Олег сделал оригинально: купил «Киндер сюрприз», а игрушку в нём заменил на кольцо. Распаковав «Киндер» и увидев кольцо, Екатерина обрадовалась неожиданному сюрпризу и согласилась выйти замуж.

6. Александр и Елена Наваковские

Александр — минчанин, а Елена — случчанка. Они познакомились в парке Челюскинцев в Минске. «Я гулял по аллее, а она сидела на скамейке и ела мороженое. Я подошёл и спросил: „Девушка, можно с вами познакомиться?“ Она не отказалась. И всё закрутилось, завертелось, понеслось», — рассказывает новобрачный. После знакомства они катались на аттракционах, а на следующий день встретились снова.

Предложение Александр сделал через полгода в день рождения Елены. Он зашёл к ней домой, подарил цветы и кольцо. Девушка была очень рада. «Он ещё не успел договорить, как я согласилась», — сказала она.

7. Кристина и Дмитрий Буйкевич

Молодожёны познакомились в соцсети. «Кристина написала мне как раз тогда, когда я собирался удалять страницу. Как оказалось, не зря», — рассказывает Дмитрий.

Предложение Дмитрий сделал спустя три года на 8 Марта: встал на одно колено и подарил любимой кольцо и цветы. Кристина обрадовалась, но не удивилась — была к этому готова. Девушка сказала «да».

8. Андрей и Татьяна Коноплёвы

Молодожёны познакомились полтора года назад на рыбалке. Татьяне в палец впился крючок, и Андрею пришлось его доставать. «Так я и поймал свою золотую рыбку», — рассказывает жених.

Предложение Андрей сделал по-простому. «Если ты хочешь выйти за меня замуж — выйдешь. А если не хочешь, то и букет из 101 розы не поможет», — сказал он Татьяне. Девушка согласилась.

9. Евгений и Ольга Лукашевич

Молодожёны познакомились в 2013 году, когда учились в Минской академии связи. Они долго встречались, а после окончания академии оба распределились в Слуцк в одну из воинских частей.

Евгений сделал предложение на свадьбе у своего брата. Невеста брата не стала бросать букет, а подошла и отдала его Ольге. В этот момент Евгений, который стоял рядом, подарил ей кольцо и предложил стать его женой.

10. Андрей и Алина Петровы

Предложение Андрей сделал на Браславских озёрах. «Во время восхода солнца мы были только вдвоём и в этот момент, глядя на восходящее солнце, решили быть вместе всегда», — рассказал жених.