Аудитория фильмов для взрослых огромна. В 2019 году только сайт PornHub пользователи посетили 42 млрд раз (это на 9 млрд больше, чем в 2018-м). Научное сообщество не подтверждает наличия прямой связи между просмотром «клубнички» и ухудшением физического или психологического здоровья. Однако в некоторых исследованиях говорится о косвенном вреде такого времяпрепровождения.

Вместе с секс-просветительским проектом «Двор» рассказываем, как порнография может испортить самочувствие и отношения с партнером.

Проблема № 1. Незащищенный секс

Секс в фильмах для взрослых — это почти всегда незащищенный половой акт. По данным исследования 2014 года, из сотни видеороликов, размещенных на самых популярных порносайтах, презервативы использовались только в 2% материалов. Этот «стандарт» профессии может сформировать у зрителей неверное представление о незащищенном сексе: человек начинает думать, что подобная практика — вариант нормы.

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В 2018 году американские исследователи подтвердили, что такая взаимосвязь, действительно, существует.

Опрос показал, что те, кто часто смотрят порно и считают его важным источником информации о сексе, реже используют средства контрацепции.

К заболеваниям, передающимся половым путем, относится группа инфекций, которые в России принято называть «венерическими». Это сифилис, гонорея, трихомониаз, генитальный герпес, а также ВИЧ и СПИД. С 1985 по 1989 год, то есть вскоре после открытия вируса иммунодефицита человека, в США от него умерло 27 исполнителей ролей в фильмах для взрослых. Несмотря на обязательные профилактические меры — каждый актер раз в две недели сдает тест на ВИЧ — до сих пор случаи заболевания регистрируются в этой индустрии практически ежегодно. Производство фильмов прекращается, но лишь на короткий срок, до выяснения обстоятельств. Ряд активистов выступает за использование презервативов в кадре, но владельцы киностудий против. В 2004-м после очередного случая заболевания продюсеры решились на реформу и потеряли 30% аудитории — ощутимый удар для бизнеса с оборотом 7 млрд долларов в год.

Проблема № 2. Агрессия и насилие

В 2010 году исследователи из Университета Арканзаса изучили содержание 50 самых популярных в сети порнофильмов и проанализировали 304 сцены. В 88% случаев демонстрировалось физическое насилие, в 49% — вербальная агрессия. В среднем в каждой сцене подобные действия повторялись 12 раз — «нейтральными» в этом смысле можно назвать меньше 10% эпизодов. В абсолютном большинстве видеороликов агрессия проявлялась в отношении женщин, которые реагировали на нее, изображая удовольствие.

Научных исследований, однозначно подтверждающих, что порнография провоцирует насилие, нет. Иными словами, если человек любит смотреть такое видео, это еще не значит, что он и сам во время секса будет вести себя так же. Однако авторы некоторых работ обращают внимание на то, что «жесткое» порно может вызывать агрессию у тех, кто склонен к ней изначально.

Главный вред «клубнички» в другом: многие исследователи отмечают, что она таит угрозу реальным отношениям.

В большинстве порнографических материалов мужчины изображаются властными, а женщины — послушными.

Регулярный просмотр такого контента часто приводит к тому, что деперсонализация и беспрекословное подчинение начинают казаться нормой. Агрессивная порнография «легитимирует» унижение и насилие и может помешать создать гармоничные отношения, как бы внушая человеку, что боль выражать нельзя — ее нужно перетерпеть.

Исследователи из Университета Калифорнии отмечают, что те, кто привык смотреть порно (даже неагрессивное), чаще лояльно относятся к некорректным высказываниям и заявлениям, которые провоцируют сексуальную агрессию в отношении женщин. Что в конечном итоге мешает людям строить здоровое общество, основанное на принципах равенства, взаимного уважения и эмпатии.

Проблема № 3. Нереалистичные стандарты сексуальности

Порнография формирует много ложных представлений. Одно из них — образ идеального сексуального тела. Главные участники таких фильмов редко выглядят как обычные люди. Порноактрисы делают пластические операции по увеличению груди, мужчин выбирают на кастинге не в последнюю очередь по длине полового члена. В результате те, кто находятся по другую сторону экрана, либо комплексуют по поводу своего внешнего вида, либо разочаровываются в партнере, который выглядит далеко не как порноактер.

«Муж заявил, что мое тело и телесные жидкости вызывают у него отвращение: оно реагирует «не так», я издаю странные звуки.

Он хотел бы, чтобы я выглядела как порнозвезда, чтобы у меня была большая грудь и т. п. ", — вспоминает анонимная пользовательница сайта Fight the New Drug о проблемах с супругом, которые, по ее мнению, возникли из-за его увлечения порнографией.

Исследователи из Университета Оклахомы отмечают, что женатые американцы, смотревшие фильмы для взрослых в период с 2006 по 2012 год, расставались с супругами в два раза чаще по сравнению с теми, кто такой привычки не имел. Однако говорить о порно как о главной и тем более единственной причине разводов, конечно, неправильно — на отношения влияет целый ряд факторов.

От сравнения себя с «эталонными» актерами страдают не только женщины, но и мужчины.

«Средний размер пениса в мире составляет приблизительно 6 дюймов (15 см), но в порно он часто больше 8 или 9 дюймов (20 и 22 см). Как ни странно, я нередко забываю об этом факте и удивляюсь, когда сталкиваюсь с мужчиной с членом обычной длины. В порноиндустрии даже я могу чувствовать себя некомфортно, но очень быстро вспоминаю, что актеров, как правило, выбирают за „большой талант“, а не за красивое лицо или артистические способности. Я не знаю, как обычные люди воспринимают самих себя, если привыкли смотреть только на мужчин с большим пенисом, но, я надеюсь, они тоже помнят, что фильмы для взрослых — это всего-навсего фантазия», — признаётся порноактер Тео Форд.

Кстати, ученые приводят еще более «утешительные» цифры. По данным крупного исследования 2015 года, в котором были проанализированы параметры 15 521 мужчины из разных стран, средняя длина пениса землянина составляет всего 9,16 см в расслабленном состоянии и 13,2 — в эрегированном.

Проблема № 4. Насаждаемые стереотипы поведения во время секса

Еще один важный побочный эффект просмотра порнографии — нереалистичные шаблоны поведения. Они очень часто не совпадают с желаниями партнеров, но те боятся в этом друг другу признаться.Например, женщинам после просмотра порно кажется, что во время секса надо обязательно громко кричать, а мужчинам — что девушкам нравится брутальность и сквернословие.

В итоге люди стараются вести себя «как положено» и ждут противоестественных действий со стороны партнера. Всё это приводит к неуверенности в себе и разочарованию.

«Громкие оргазмы девушек — преувеличение. Я не кричала на съемках с 18 лет, всё изображаю мимикой. Никто на площадке так себя не ведет», — делится секретами профессии Линдси Ли, порноактриса с 11-летним стажем.

Взаимодействие между партнерами в фильмах для взрослых крайне примитивно и мало чем отличается от оплаты парковки в автомате: всё очень предсказуемо, просто и понятно. Как правило, половой акт предваряет короткая и весьма условная прелюдия, осмысленных разговоров почти нет. В реальной жизни всё настолько же сложнее, насколько и интереснее.

Настоящий секс обычных людей — это прежде всего коммуникация. И помимо соития, она включает в себя многие другие действия: флирт, ласку, разговоры, а иногда и отказы.

В порнофильмах никто не обсуждает границы комфорта партнера, позы актеров «вписываются» в кинокартинку. То, что на экране кажется интересным акробатическим номером, на самом деле может быть очень неудобным для обоих, а то и травмоопасным. Но в порнофильмах не встретишь предупреждений: «Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома». Почти в каждой сцене участники процесса испытывают оргазм, в то время как в реальности его наличие или отсутствие далеко не всегда определяет качество секса.

В общем, беспокоиться стоит о взаимном удобстве и удовольствии, а не о том, как вы с партнером смотритесь со стороны, когда занимаетесь любовью. Чем больше пара откровенно разговаривает о близости, тем выше у нее шансы на хороший секс, потому что никто не умеет читать чужие мысли.

Проблема № 5. Эректильная дисфункция

Некоторые мужчины, которые смотрят порно слишком часто, жалуются на эректильную дисфункцию и связывают эту проблему со своим увлечением.

«Свой первый сексуальный опыт с девушкой я получил в 19 лет. И всё это „веселое и увлекательное“ время, что я провел за просмотром порно, дало о себе знать. Думаю, всем понятно, о чём я: да, у меня не было эрекции. За предыдущие семь лет мой мозг привык к тому, что порнография — это всё, что мне нужно для возбуждения. После той ночи девушка думала, что проблема в ней. Ей казалось, что она недостаточно хорошо выглядит, не сексуальна. Это разбило мне сердце. Я не мог понять, почему в 19 лет у меня возникли такие сложности. Думал, это какая-то серьезная проблема, но на самом деле оказалось, что во всём виновато порно», — пишет один из пользователей сообщества Fight the New Drug.

На форумах соответствующей тематики можно найти множество похожих историй.

Взаимосвязь между неумеренным просмотром фильмов для взрослых и эректильной дисфункцией отмечают и некоторые исследователи. Например, по словам главы итальянского общества андрологов и сексуальной медицины Карла Фореста, 70% молодых мужчин, обращавшихся к специалистам его клиники с этой проблемой, говорили о своем увлечении порнографией. В 2013 году в издании Journal of Sexual Medicine была опубликована статистика, согласно которой 26% пациентов, имеющих подобные нарушения, младше 40 лет. Похожие данные приводятся в научной статье 2014 года, где говорится об эректильной дисфункции у призывников Швейцарии: на нее пожаловалась треть опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Несмотря на многочисленные исследования и статистику, утверждать, что проблемы с эрекцией — прямое следствие увлечения порно, некорректно. Этот вопрос всё еще недостаточно хорошо изучен. Некоторые психологи и сексологи отмечают, что сексуальные расстройства у современных молодых мужчин могут возникать по целому ряду причин. Например, из-за стресса, депрессии или употребления алкоголя и наркотических веществ. Оценить влияние порнографии на здоровье, выделив его из всего комплекса вредных воздействий, очень сложно, но исследователи продолжают работать в этом направлении.

Пока же сотни молодых людей по всему миру объединяются для самостоятельной борьбы с, как им кажется, вредной привычкой: например, программист Александр Родсдин создал из самых популярных сайтов, посвященных этой теме, — nofap.com.