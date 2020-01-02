Зачастую многие рекомендации по улучшению здоровья оказываются очень преувеличенными или неверными. Чтобы сохранить ваше время, деньги и, самое главное, здоровье, публикуем список мифов о тех или иных вещах, благодаря которым мы якобы должны стать здоровее.

Поднимите руку, если у вас есть друг, который попробовал что-нибудь из этого списка: яблочный уксус, инфракрасные сауны, кетогеннная диета или детокс. Как насчет друга, который избегает глютена и рафинированного сахара? Или, может быть, вы знаете того, кто пьет водородную воду для того, чтобы быть здоровее? Обязательно отправьте эту статью им.

Розовая гималайская соль не более «питательная», чем обычная поваренная соль.

Хотя в ней может содержаться более высокое количество некоторых минералов, это количество незначительно и не дает никакой пользы для здоровья.

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1. Лектины не вредны. Это семейство белковых соединений, содержащихся в бобах и других растениях, не делает эти растения вредными для вашего здоровья.

2. Пробиотики, вероятно, не улучшают ваше настроение, иммунную систему или общее состояние здоровья. Однако они могут помочь при синдроме раздраженного кишечника.

3. Чайный гриб не делает вас здоровее. Да, в нем есть всеми любимые пробиотики, но, как было сказано выше, на общее состояние здоровья они, вероятно, не влияют.

4. «Натуральные сахара», такие как сироп агавы и кокосовый сахар, ничем не лучше, чем обычный рафинированный сахар. Все углеводы в основном имеют примерно одинаковое количество калорий и питательных веществ.

5. Щелочная вода не сделает вас здоровее. Вы не можете изменить кислотно-щелочной баланс организма (рН-баланс) через пищу, и не захотите.

6. Яблочный уксус — хорошее дополнение для салатов. Но не для лечения кислотного рефлюкса или лечения прыщей.

7. Вам не нужен детокс с «отчищающими» соками. Ваш организм имеет встроенную систему детоксикации в виде печени и почек.

8. Активированный уголь полезен только тогда, когда вы в скорой помощи и нуждаетесь в промывании желудка. А не для вашей кожи или пищеварительной системы.

9. Угольная зубная паста не укрепляет ваши зубы. И она может повредить вашу эмаль.

10. Кетогенная диета не является волшебной. Она работает так же, как и любая другая диета, за счет создания дефицита калорий.

11. Вода с лимоном не разгонит ваш метаболизм. Она также не приведет к детоксикации организма, но содержащаяся кислота может повредить зубную эмаль.

12. Темный шоколад, вероятно, ничем не лучше, чем другие сладости. Исследования, которые нашли связь между потреблением шоколада и лучшим состоянием здоровьем, просто показывают, что существует корреляция; они не доказывают, что шоколад является причиной.

13. Глютен совершенно безвреден для подавляющего числа людей. Единственные причины, по которым вы должны исключить его из своего рациона, — это целиакия (заболевание) или испытываемый дискомфорт (боль в животе, тошнота или понос) после употребления.

14. Инфракрасные сауны не выводят токсины и не сжигают жир. Да, они нагревают вас, и вы потеете, но любой вес, который вы потеряете, — это вода.

Кокосовое масло не поможет вам сбросить вес, снизить уровень холестерина или убить микробы или вирусы.

15. Но, вероятнее всего, оно помогает при экземе. Полоскание рта маслом не поможет вашей полости рта. Если полоскание кокосовым маслом что-то и делает для здоровья вашей полости рта, то, скорее всего, это происходит из-за механического воздействия, а не потому, что оно дезинфицирует или «очищает» вашу ротовую полость.

16. Утяжеленные одеяла не лечат психические расстройства. Тем не менее некоторые люди любят спать под ними.

17. Тампоны и менструальные чаши из органического хлопка небезопасны. Они не защищают от синдрома токсического шока (TSS).

18. Добавки из красного дрожжевого риса не так эффективны для снижения уровня холестерина. О, и нет никакого способа подтвердить, сколько активного вещества содержится в этих добавках.

19. Микроволновые печи не оказывают негативного влияния на ваше здоровье. Они не вызывают рак, не уничтожают все питательные вещества из вашей пищи и совершенно безопасны в использовании.

20. В кристаллах нет исцеляющей, снимающей стресс энергии. Там есть какая-то магия, но она у вас только в голове.

21. Вам не нужно делать колонотерапию, чтобы очистить кишечник. Если у вас запор, есть более безопасные и дешевые способы, которые можно попробовать, и если вы делаете это для потери веса, вы просто платите за то, чтобы кто-то вызвал у вас диарею.

22. Не пейте красное вино потому, что думаете, что оно полезно. Пейте хотя бы (если все равно решились) потому, что оно вкусное.

23. Вы не можете вылечить депрессию тренировками. Физические упражнения полезны для людей с нарушенным психическим здоровьем (и почти для всех!). Но они не заменяют другие методы лечения, такие как психотерапия и медикаментозное лечение.

24. Медитация не всегда успокаивает. У некоторых людей она может вызвать гипер-возбуждение, чувствительность к свету и звуку и интенсивным отрицательным эмоциям.

25. Криотерапия (лечение холодом) не помогает вашим мышцам восстановиться. Едва ли когда-нибудь найдутся убедительные доказательства, что нахождение в холодной камере уменьшает воспаление и мышечную боль.

26. Тесты на непереносимость пищевых продуктах псевдонаучны. Многие из тестов на непереносимость пищевых продуктов на самом деле являются тестами на наличие антител, которые показывают, что вы недавно подверглись воздействию определенной пищи, а не то, что ваш организм к ней чувствителен.

27. От сои грудь у мужчин не вырастает. Соя не оказывает феминизирующего воздействия на мужчин, даже на мужчин в азиатских странах, которые получают гораздо больше белка из сои, чем американцы.

28. Противозачаточные таблетки не вызывают рак молочной железы. Исследования, в которых нашли ассоциацию, нашли только одно — связь. И то мелкую.

Водородная вода не лучше воды.

29. Вам не нужно тренироваться натощак, чтобы сжечь жир. Одна тренировка перед завтраком может сжечь больше жира, чем тренировка после еды, но через несколько недель ваше тело адаптируется, и разницы не будет.

30. Капельницы с витаминами не оказывают влияния на здоровых людей. Однако они могут помочь тем, у кого есть заболевания — например, целиакия, — которые затрудняют усвоение питательных веществ.

31. Концепция «суперфуд» вводит в заблуждение. Черника, капуста или любая другая еда сами по себе не сделают вас здоровее.

32. Сок сельдерея не излечит вас от проблем со здоровьем. И есть целый сельдерей, вероятно, лучше, чем пить его.

33. Вы можете похудеть, не сокращая углеводы в рационе. Поддержание низкоуглеводной диеты в долгосрочной перспективе — сложное занятие, а также может быть не совсем здоровым.