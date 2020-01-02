Ёлки после праздников. Что с ними делают немцы

Каждый год после новогодних праздников немцы выносят из своих домов и квартир около 27 миллионов ёлок. А что происходит с использованными деревьями после этого?

В Германии утилизация ёлок — хорошо налаженный процесс. В конце года жители каждого населённого пункта получают по почте специальные календари на следующий год, где указаны даты вывоза различных видов мусора. Такое расписание бесплатно рассылают муниципалитеты либо компании по переработке отходов. Ознакомиться с ним можно и в интернете.

Вывоз ёлок строго по расписанию

Регламентом предусмотрены и отдельные дни для сбора использованных ёлок. Как правило, они выделяются в середине января, когда новогодние праздники позади. Но у каждого микрорайона обычно своё расписание. В любом случае накануне вам просто нужно вынести полностью освобождённую от украшений ёлку на улицу и оставить её у мусорного контейнера, где наутро за ней прибудет специальный транспорт. Эта услуга бесплатная.

Если же вы не успеете выставить ёлку вовремя, вам придётся потом вывозить её в пункт приёма самостоятельно. Впрочем, вы можете дерево измельчить и выкинуть в контейнер для биоотходов, какие в Германии стоят во многих дворах. Вывозить старые ёлки на свалку или выбрасывать их в лесу в Германии строго запрещено, поскольку они разлагаются долго и плохо, обильно выделяя при этом парниковые газы. Нарушителям этого предписания грозит штраф. Его размеры от федеральной земли к федеральной земле разнятся. В Баден-Вюртемберге, например, он составляет от 25 до 50 евро за неправильную утилизацию одной ёлки, а в Гамбурге — 100 евро за одну нелегально выброшенную ёлку.

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Как применяют отслужившие ёлки

В Германии есть несколько способов утилизации отслуживших новогодних елей. Старые ёлки измельчают в специальных дробильных машинах, перемалывают в опилки и делают из них компост, используемый потом в садах и парках, а также в фермерских хозяйствах. В настоящее время стоимость одной тонны древесной стружки колеблется на немецком рынке от 84 до 129 евро.

Ну, а ветки, срубленные с ели, зачастую применяют в качестве укрывного материала для грядок на огородах. Они будут защищать растения от холода, эффективно поддерживать влажность почвы, препятствовать росту сорняков. Такое «покрывало» полезно и тем, что оно активно выделяет фитонциды, которые не дают разгуляться ни бактериям, ни грибкам, ни насекомым-вредителям. Древесина использованных елей идёт на производство вешалок для одежды, санок, детских игрушек, сувениров, мебели, а также деревянных ножей для резки масла. А опилки и хвою нередко используют для изготовления прессованных брикетов для топки печей.

В настоящее время для обогрева своих домов практичные и любящие природу немцы отдают предпочтение именно этому экологически чистому топливу. К тому же благодаря низкой влажности и высокой плотности температура горения у топливных брикетов в полтора-два раза выше, чем у обычных дров. Один поддон вместимостью в одну тонну брикетов из опилок в Германии стоит в среднем около 270 евро.

Выброшенные деревья сжигают и на теплоэлектростан­циях. Например, ежегодно в одном только Берлине собирают 350 тысяч ёлок, при сожжении которых вырабатывается энергия в объёме, достаточном для того, чтобы весь год обеспечивать теплом и электричеством 500 домашних хозяйств.

Лакомство для животных

А ещё немцы скармливают ёлки животным. Хотя речь в этом случае идёт не об отстоявших праздники сухих елях, а о свежих, поступивших прямо от фермера или из магазина — из числа тех, что не удалось продать к праздникам. К тому же предварительно растения подвергают фитосанитарному контролю — чтобы предотвратить занос опасных болезней и паразитов, а также на предмет наличия пестицидов. Обычно этим занимаются сотрудники санэпидстанций. В преддверии новогодних праздников Кёльнский зоопарк, например, скармливает содержащимся в нём животным от 50 до 100 ёлок. Хвою, богатую витаминами, микроэлементами, эфирными маслами, в равной степени обожают и обитающие в немецких лесах дикие кабаны с козами, и представители экзотической фауны, живущие в зоопарках Германии, — слоны, верблюды, ламы. Для них это самый что ни на есть изысканный деликатес, а для зверинцев — прикорм, использование которого позволяет сэкономить на покупке биодобавки.

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