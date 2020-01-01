Что хорошего сделал «Кур'ер» в 2019 году. Топ-9

Отдел новостей
-
0
Приятно осознавать, что в нашей копилке добрых дел только прибывает. Одной только акции «Письмо Деду Морозу», которую редакция проводит для маленьких случчан, исполнилось уже девять лет. О добрых делах редакции судить вам, читатели.

1. Стали площадкой для полезного досуга

Как преподаватель фламенко из США учила случчанок быть королевами. ФотоВ 2019 году газета «Кур'ер» и женский проект Lampa провели для женщин Слуцка 19 встреч. Абсолютно бесплатных, но, судя по их отзывам, очень полезных. Это были встречи с гинекологом, косметологом, визажистом, психологом. А ещё случчанки на наших мастер-классах учились шить экосумки, танцевать и познавать себя.
Мы подсчитали, что на встречах побывали более 350 женщин. Это отличный результат, тем более что проект Lampa и создан нами для того, чтобы дать возможность случчанкам развиваться, получать новые знания и с пользой проводить свободное время.

Страница женского проекта Lampa — здесь.

2. Продвигали историю Случчины

Материалы на историческую тематику давно стали фишками «Кур'ера». С историей родного края мы знакомим читателя со дня основания газеты и пишем об этом больше всех. Это и статьи, и фотографии, и видео.

В уходящем году газета сделала это с помощью новых форматов. Мы провели исторический квест «Ищем клад Радзивилла», в котором поучаствовали случчане разных возрастов и получили подарки. А ещё «Кур'ер» с помощью краудфандинговой платформы собрал деньги и издал на них сувенирные наборы исторических открыток «Уладары Случчыны».

3. Проводили благотворительные выставки

«А нарисуйте мне, пожалуйста». Как слуцкий художник создавал картины на глазах у случчанЭтим летом в Слуцке на террасе «Веранда» редакция организовала две благотворительные выставки.

Реклама
Первая — социальная фотовыставка случчанина Алексея Скрынникова и его коллег из других городов Беларуси. Пожертвования посетителей выставки составили 130 рублей. Деньги пошли на помощь солигорскому парню Никите Шалаеву, который три года назад пострадал в ДТП.
Второй была выставка картин в стиле spray art слуцкого художника Дениса Кочнева. На ней также можно было делать пожертвования. На вырученные деньги художник и газета «Кур'ер» порадовали девушек и детей Слуцка. На улице мы раздали случчанкам розы, а детям — воздушные шарики.

4. Собирали пластиковые крышки

В редакцию «Кур’ера» принесли пластмассовые крышечки, которые собирали школьники и сотрудники минского банка
Учащиеся СШ № 11 со своей учительницей. Фото: Игнат Гавриш
В 2019 году, наверное, не было ни одной недели, чтобы кто-то не принёс в редакцию крышки для акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Их приносят люди разных возрастов: взрослые, дети с родителями, бабушки и дедушки, целые классы и группы детских садов.
В ушедшем году «Кур'ер» три раза отвозил крышки в Минск в пункт
сбора.
Сбор крышек продолжается. Поэтому приносите их в редакцию по адресу: ул. Ленина, 128. Принимаем крышки с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

5. Объявляли конкурсы и дарили подарки

Победители конкурса Илья Кадыш, 4 «В» гимназии № 1, Валерия Оранская, 11 «А» СШ № 8 , Анна Гранёва, 11 «А» СШ № 8, Татьяна Лобан, 7 «В» СШ № 13, Мария Волохова, 3 «В» СШ № 12 , Станислав Ламан, 3 «В» СШ № 12, Анастасия Зык, 3 «А» СШ № 10, Максим Молоток, 3 «А» СШ № 12, Всеволод Гайдук, 5 «А» СШ № 13 и представитель PizzaSmile (Слуцк, ТЦ «Маяк»).
Победители конкурса — Илья Кадыш, 4 «В» гимназии № 1; Валерия Оранская, 11 «А» СШ № 8; Анна Гранёва, 11 «А» СШ № 8; Татьяна Лобан, 7 «В» СШ № 13; Мария Волохова, 3 «В» СШ № 12; Станислав Ламан, 3 «В» СШ № 12; Анастасия Зык, 3 «А» СШ № 10; Максим Молоток, 3 «А» СШ № 12; Всеволод Гайдук, 5 «А» СШ № 13 — и представитель Pizza Smile (Слуцк, ТЦ «Маяк»). Фото: Алесь Достанко
В конце учебного года «Кур'ер» провёл конкурс дневников. Это один из самых массовых конкурсов газеты. В нём участвовали 80 школьников — это отличники Слуцка из разных школ. Девять из них получили подарки от партнёра конкурса Pizza Smile, а также презенты от «Кур'ера».
Редакция провела ещё один популярный конкурс среди читателей газеты — «Мой чудо-урожай». Случчане присылали в редакцию фотографии своего урожая: арбузы, огурцы, помидоры и другие чудо-плоды, которые выросли на приусадебных участках.
В ушедшем году партнёром конкурса было СООО «Интерферм» (Слуцкий дрожжевой завод), который порадовал победителей конкурса чудо-призами.
И это не считая множество небольших конкурсов, во время которых мы дарили читателям кружки, майки, ручки, календари, фликеры и другие милые, приятные, но и полезные мелочи.

6. Обучали внештатников

Как прошёл мастер-класс по мобильной фотографии от Дениса Бондарева. Фото участников

В 2019 году газета «Кур'ер» провела для внештатных авторов и тех, кто желает ими стать, три мастер-класса: как искать и писать народные новости, как делать отличные фотографии мобильником и как создавать лонгриды (длинные мультимедийные истории).
Благодаря первым двум внештатники стали активнее присылать в редакцию фотографии и новости Слуцка, которые публикуются на различных площадках издания. Что касается третьего мастер-класса, то в нём приняли участие не только внештатники «Кур'ера», но и коллеги из Гродно, Бреста и Минска.

7. Развлекали и награждали

InstaДевочки, мамы, рабочие и котики... В Слуцке названы финалисты и победители премии «Instagram года-2018»

Газета «Кур'ер» в 2019 году учредила премию «Instagram года #Слуцк» и провела церемонию награждения победителей. Читатели газеты и жюри мероприятия определили авторов лучших аккаунтов Instagram Слуцка.
Планируется, что эта премия станет ежегодной. Сейчас идёт работа над мероприятием «Instagram года-2019 #Слуцк».
А ещё «Кур'ер» собирал успешных и активных парней Слуцка, которые рассказывали другим случчанам о своих достижениях, ошибках и успехах, о бизнес-планах.

8. Помогали поверить в чудо

Как в Слуцке прошла благотворительная ярмарка в помощь Анастасии Демидович. Фото

На исходе 2019 года «Кур'ер» и его помощники провели благотворительную новогоднюю ярмарку в помощь Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. Все вырученные средства — более 1700 рублей — мы передали Насте.
Ещё одна ежегодная акция газеты — «Письмо Деду Морозу» — 29 декабря 2019-го прошла в девятый раз. Это значит, что за эти годы не менее 100 маленьких случчан получили подарки от партнёров акции и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Особенно приятно, что у нас растут помощники, которые в своих письмах рассказывают Дедушке Морозу не только о своих мечтах, но и о добрых делах, которые они совершили за год.
Как прошёл новогодний утренник «Кур'ера» в клубе Parking. Фото

9. Как работали публикации

Нам сложно пересчитать все публикации, которые так или иначе помогли отдельным людям или хотя бы немного помогли улучшить жизнь Случчины в целом или благоустроить её отдельные уголки. Но самое главное — послужить для многих наших читателей примером и источником вдохновения для добрых дел, которые делали, делают и будут делать они. Ведь именно наши читатели в конце концов помогают делать жизнь любимого края лучше.
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.