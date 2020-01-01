Что хорошего сделал «Кур'ер» в 2019 году. Топ-9

Приятно осознавать, что в нашей копилке добрых дел только прибывает. Одной только акции «Письмо Деду Морозу», которую редакция проводит для маленьких случчан, исполнилось уже девять лет. О добрых делах редакции судить вам, читатели.

1. Стали площадкой для полезного досуга

В 2019 году газета «Кур'ер» и женский проект Lampa провели для женщин Слуцка 19 встреч. Абсолютно бесплатных, но, судя по их отзывам, очень полезных. Это были встречи с гинекологом, косметологом, визажистом, психологом. А ещё случчанки на наших мастер-классах учились шить экосумки, танцевать и познавать себя.

Мы подсчитали, что на встречах побывали более 350 женщин. Это отличный результат, тем более что проект Lampa и создан нами для того, чтобы дать возможность случчанкам развиваться, получать новые знания и с пользой проводить свободное время.

Страница женского проекта Lampa — здесь.

2. Продвигали историю Случчины

Материалы на историческую тематику давно стали фишками «Кур'ера». С историей родного края мы знакомим читателя со дня основания газеты и пишем об этом больше всех. Это и статьи, и фотографии, и видео.

3. Проводили благотворительные выставки

Этим летом в Слуцке на террасе «Веранда» редакция организовала две благотворительные выставки.

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социальная фотовыставка случчанина Алексея Скрынникова и его коллег из других городов Беларуси. Пожертвования посетителей выставки составили 130 рублей. Деньги пошли на помощь солигорскому парню Никите Шалаеву, который три года назад пострадал в ДТП. Первая —случчанина Алексея Скрынникова и его коллег из других городов Беларуси. Пожертвования посетителей выставки составили 130 рублей. Деньги пошли на помощь солигорскому парню Никите Шалаеву, который три года назад пострадал в ДТП.

выставка картин в стиле spray art слуцкого художника Дениса Кочнева. На ней также можно было делать пожертвования. На вырученные деньги художник и газета «Кур'ер» порадовали девушек и детей Слуцка. На улице мы раздали случчанкам розы, а детям — воздушные шарики. Второй быласлуцкого художника Дениса Кочнева. На ней также можно было делать пожертвования. На вырученные деньги художник и газета «Кур'ер» порадовали девушек и детей Слуцка. На улице мы раздали случчанкам розы, а детям — воздушные шарики.

4. Собирали пластиковые крышки

для акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Их приносят люди разных возрастов: взрослые, дети с родителями, бабушки и дедушки, целые классы и группы детских садов. В 2019 году, наверное, не было ни одной недели, чтобы кто-то не принёс в редакцию крышки. Их приносят люди разных возрастов: взрослые, дети с родителями, бабушки и дедушки, целые классы и группы детских садов.

В ушедшем году «Кур'ер» три раза отвозил крышки в Минск в пункт

сбора.

Сбор крышек продолжается. Поэтому приносите их в редакцию по адресу: ул. Ленина, 128. Принимаем крышки с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

5. Объявляли конкурсы и дарили подарки

провёл конкурс дневников. Это один из самых массовых конкурсов газеты. В нём участвовали 80 школьников — это отличники Слуцка из разных школ. Девять из них получили подарки от партнёра конкурса Pizza Smile, а также презенты от «Кур'ера». В конце учебного года «Кур'ер». Это один из самых массовых конкурсов газеты. В нём участвовали 80 школьников — это отличники Слуцка из разных школ. Девять из них получили подарки от партнёра конкурса Pizza Smile, а также презенты от «Кур'ера».

«Мой чудо-урожай». Случчане присылали в редакцию фотографии своего урожая: арбузы, огурцы, помидоры и другие чудо-плоды, которые выросли на приусадебных участках.

В ушедшем году партнёром конкурса было СООО «Интерферм» (Слуцкий дрожжевой завод), который порадовал победителей конкурса чудо-призами. Редакция провела ещё один популярный конкурс среди читателей газеты —. Случчане присылали в редакцию фотографии своего урожая: арбузы, огурцы, помидоры и другие чудо-плоды, которые выросли на приусадебных участках.В ушедшем году партнёром конкурса было СООО «Интерферм» (Слуцкий дрожжевой завод), который порадовал победителей конкурса чудо-призами.

И это не считая множество небольших конкурсов, во время которых мы дарили читателям кружки, майки, ручки, календари, фликеры и другие милые, приятные, но и полезные мелочи.

6. Обучали внештатников

Благодаря первым двум внештатники стали активнее присылать в редакцию фотографии и новости Слуцка, которые публикуются на различных площадках издания. Что касается третьего мастер-класса, то в нём приняли участие не только внештатники «Кур'ера», но и коллеги из Гродно, Бреста и Минска.

7. Развлекали и награждали

8. Помогали поверить в чудо

На исходе 2019 года «Кур'ер» и его помощники провели благотворительную новогоднюю ярмарку в помощь Анастасии Демидович , у которой онкологическое заболевание. Все вырученные средства — более 1700 рублей — мы передали Насте.



Особенно приятно, что у нас растут помощники, которые в своих письмах рассказывают Дедушке Морозу не только о своих мечтах, но и о добрых делах, которые они совершили за год. Ещё одна ежегодная акция газеты — «Письмо Деду Морозу» — 29 декабря 2019-го прошла в девятый раз. Это значит, что за эти годы не менее 100 маленьких случчан получили подарки от партнёров акции и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.Особенно приятно, что у нас растут помощники, которые в своих письмах рассказывают Дедушке Морозу не только о своих мечтах, но и о добрых делах, которые они совершили за год.

9. Как работали публикации

Нам сложно пересчитать все публикации, которые так или иначе помогли отдельным людям или хотя бы немного помогли улучшить жизнь Случчины в целом или благоустроить её отдельные уголки. Но самое главное — послужить для многих наших читателей примером и источником вдохновения для добрых дел, которые делали, делают и будут делать они. Ведь именно наши читатели в конце концов помогают делать жизнь любимого края лучше.