Что хорошего сделал «Кур'ер» в 2019 году. Топ-9

Приятно осознавать, что в нашей копилке добрых дел только прибывает. Одной только акции «Письмо Деду Морозу», которую редакция проводит для маленьких случчан, исполнилось уже девять лет. О добрых делах редакции судить вам, читатели.
1. Стали площадкой для полезного досуга
В 2019 году газета «Кур'ер» и женский проект Lampa провели для женщин Слуцка 19 встреч. Абсолютно бесплатных, но, судя по их отзывам, очень полезных. Это были встречи с гинекологом, косметологом, визажистом, психологом. А ещё случчанки на наших мастер-классах учились шить экосумки, танцевать и познавать себя.
Мы подсчитали, что на встречах побывали более 350 женщин. Это отличный результат, тем более что проект Lampa и создан нами для того, чтобы дать возможность случчанкам развиваться, получать новые знания и с пользой проводить свободное время.
Этим летом в Слуцке на террасе «Веранда» редакция организовала две благотворительные выставки.
Реклама
Первая — социальная фотовыставка случчанина Алексея Скрынникова и его коллег из других городов Беларуси. Пожертвования посетителей выставки составили 130 рублей. Деньги пошли на помощь солигорскому парню Никите Шалаеву, который три года назад пострадал в ДТП.
Второй была выставка картин в стиле spray art слуцкого художника Дениса Кочнева. На ней также можно было делать пожертвования. На вырученные деньги художник и газета «Кур'ер» порадовали девушек и детей Слуцка. На улице мы раздали случчанкам розы, а детям — воздушные шарики.
4. Собирали пластиковые крышки
В 2019 году, наверное, не было ни одной недели, чтобы кто-то не принёс в редакцию крышки для акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Их приносят люди разных возрастов: взрослые, дети с родителями, бабушки и дедушки, целые классы и группы детских садов.
В ушедшем году «Кур'ер» три раза отвозил крышки в Минск в пункт
сбора.
Сбор крышек продолжается. Поэтому приносите их в редакцию по адресу: ул. Ленина, 128. Принимаем крышки с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.
5. Объявляли конкурсы и дарили подарки
В конце учебного года «Кур'ер» провёл конкурс дневников. Это один из самых массовых конкурсов газеты. В нём участвовали 80 школьников — это отличники Слуцка из разных школ. Девять из них получили подарки от партнёра конкурса Pizza Smile, а также презенты от «Кур'ера».
Редакция провела ещё один популярный конкурс среди читателей газеты — «Мой чудо-урожай». Случчане присылали в редакцию фотографии своего урожая: арбузы, огурцы, помидоры и другие чудо-плоды, которые выросли на приусадебных участках.
В ушедшем году партнёром конкурса было СООО «Интерферм» (Слуцкий дрожжевой завод), который порадовал победителей конкурса чудо-призами.
И это не считая множество небольших конкурсов, во время которых мы дарили читателям кружки, майки, ручки, календари, фликеры и другие милые, приятные, но и полезные мелочи.
Благодаря первым двум внештатники стали активнее присылать в редакцию фотографии и новости Слуцка, которые публикуются на различных площадках издания. Что касается третьего мастер-класса, то в нём приняли участие не только внештатники «Кур'ера», но и коллеги из Гродно, Бреста и Минска.
7. Развлекали и награждали
Газета «Кур'ер» в 2019 году учредила премию «Instagram года #Слуцк» и провела церемонию награждения победителей. Читатели газеты и жюри мероприятия определили авторов лучших аккаунтов Instagram Слуцка.
Планируется, что эта премия станет ежегодной. Сейчас идёт работа над мероприятием «Instagram года-2019 #Слуцк».
А ещё «Кур'ер» собирал успешных и активных парней Слуцка, которые рассказывали другим случчанам о своих достижениях, ошибках и успехах, о бизнес-планах.
Ещё одна ежегодная акция газеты — «Письмо Деду Морозу» — 29 декабря 2019-го прошла в девятый раз. Это значит, что за эти годы не менее 100 маленьких случчан получили подарки от партнёров акции и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Особенно приятно, что у нас растут помощники, которые в своих письмах рассказывают Дедушке Морозу не только о своих мечтах, но и о добрых делах, которые они совершили за год.
9. Как работали публикации
Нам сложно пересчитать все публикации, которые так или иначе помогли отдельным людям или хотя бы немного помогли улучшить жизнь Случчины в целом или благоустроить её отдельные уголки. Но самое главное — послужить для многих наших читателей примером и источником вдохновения для добрых дел, которые делали, делают и будут делать они. Ведь именно наши читатели в конце концов помогают делать жизнь любимого края лучше.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.