Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 января. Обзор

Что хорошего сделал «Кур'ер» в 2019 году

Приятно осознавать, что в нашей копилке добрых дел только прибывает. Одной только акции «Письмо Деду Морозу», которую редакция проводит для маленьких случчан, исполнилось уже девять лет. О добрых делах редакции судить вам, читатели.

Авторы лучших писем получили подарки

Акция «Письмо Деду Морозу» завершилась 29 декабря игровой программой для детей, организованной в клубе Parking. На утреннике от «Кур'ера» побывали 50 маленьких случчан, среди которых Дед Мороз выбрал победителей — авторов лучших писем — и вручил им подарки.

Итоги свадебного сезона-2019

В ушедшем году «Кур'ер» узнал, как познакомились 100 пар молодожёнов, расписавшихся в Слуцком ЗАГСе. В конце свадебного сезона мы подвели итоги и узнали, где чаще всего знакомились будущие женихи и невесты, а также определили топ-10 историй знакомств, которые привели к свадьбе.

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«Морально сложно работать на ДТП»

Иван Микула — руководитель частного предприятия по эвакуации автомобилей в Слуцке. Он рассказал «Кур`еру», как выбирал себе занятие, с какими трудностями столкнулся при открытии бизнеса, как повлиял на его предприятие экономический кризис и изменения законов.

«С такой поддержкой я всё смогу!»

На исходе 2019 года газета «Кур'ер» и женский проект Lampa провели благотворительную ярмарку в поддержку Анастасии Демидович, на которой собрали более 1700 рублей. А накануне мероприятия Настя вернулась с консультации в Москве, где профессор дал случчанке надежду.

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