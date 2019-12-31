В Беларуси отменяются талоны к водительскому удостоверению и сертификаты техосмотра

Накануне нового года президент подписал указ, которым, в частности, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств. Указ № 492 комплексно упрощает административные процедуры.

Кроме отмены талонов к водительскому удостоверению и сертификата техосмотра, в нём регламентируется и процедура выдачи международного водительского удостоверения, что анонсировалось уже несколько лет.

Указ также разрешает гражданам использовать при обращении в налоговые органы копии паспорта. Это нововведение позволяет подавать заявления в письменном и электронном виде.

Также принятым документом сокращаются сроки постановки на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, упрощается порядок постановки на консульский учёт. В Беларуси откажутся от взимания денег за регистрацию иностранцев, временно приезжают в нашу страну. Но им нужно будет обратиться за регистрацией через единый портал электронных услуг.

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