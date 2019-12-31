Самые резонансные происшествия-2019 в Слуцке

Новости и подробности о чрезвычайных происшествиях, по статистике нашего сайта kurjer.info, самые читаемые. Мы сделали обзор самых резонансных происшествий и трагедий, случившихся в нашем районе в ушедшем году.

Январь. Суицид на Копыльской

Утром 1 января под окнами дома № 29 на улице Копыльской прохожие обнаружили тело молодого парня. Им оказался 19-летний Илья, живший на 8-м этаже этого же дома.

По информации его знакомых, ещё ночью молодой человек писал своим друзьям поздравления с Новым годом, публиковал в соцсети «Истории». И ничто не предвещало беды.

Следственный комитет признаков смерти криминального характера не установил. По итогам проверки трагедия оказалась суицидом.

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Февраль. Взрыв на Солигорской

Утром 15 февраля под окнами дома № 8 на улице Солигорской взорвался баллон с газом МАФ. Взрыв произошёл во время работ по ремонту теплосетей. Рабочие частной фирмы, оказывавшей услуги по субподряду, в этот момент находились в подвале подъезда № 1, а баллон с газом стоял на улице.

Место ЧП посетил председатель райисполкома Андрей Янчевский. Глава района лично обошёл все пострадавшие квартиры и побеседовал с жильцами. Уже через сутки дом было не узнать — 12 выбитых окон заменили, гарь и копоть со стен смыли и закрасили.

Март. Судили «воспитателя»

11 марта прошёл первый день суда над бывшим замдиректора по воспитательной работе Минского областного кадетского училища. Были допрошены обвиняемый, два нынешних и три бывших кадета, две приёмные мамы. Кадеты рассказали, как «воспитатель» бил их, таскал за уши, унижал словесно. Всё это, по словам обвиняемого, он совершал, потому что кадеты курили, ругались матом, имели неопрятный внешний вид, плохо вели себя на уроках и т. д. Через месяц бывшего замдиректора приговорили к трём годам усиленного режима без конфискации имущества.

Апрель. Накрыли подпольный цех палёной водки

Подпольный цех нашли в частном секторе в 30 км от Слуцка. На момент захвата в нём находились 520 бутылок фальсифицированной водки Scandinavia (всего 260 литров), 8 литров спирта и различный инвентарь для производства.

Для производства алкоголя использовалась вода из колонки, спирт, а также вкусовые ароматизаторы: вишня, шиповник.

Бутлегер реализовывал свою продукцию через сеть общепитов в Слуцком районе. Сбывал товар крупными партиями: по 10−15 ящиков за один раз.

Май. Собаки задрали отару овец

7 мая бродячие собаки напали на пасшихся овец в Большой Падери и загрызли их. Из 22 животных 10 погибли. Овцы принадлежали случчанину Сергею Супруну.

После происшествия хозяин несколько дней держал овец в сарае. Он надеялся, что за две недели службы, в которые он обращался за помощью (ЖКХ, Козловичский сельсовет), отловят собак, которые напали на овец. Решив, что опасности больше нет, Сергей выпустил овец на пастбище. 21 мая на них снова напали. В результате пять овец погибли, четыре выжили. Раны остальных овец, похоже, смертельные.

Июнь. Невеста совершила суицид

22 июня пара из Слуцка зарегистрировала брак. И этой же ночью во время празднования свадьбы невеста покончила жизнь самоубийством.

Известно, что для 37-летней Елены это был четвёртый брак. От первого мужа она имела двоих детей. От двух следующих — ещё по одному ребёнку.

Нынешний муж был значительно моложе Елены — примерно на 10 лет.

Женщина не оставила предсмертной записки. Возможно, Елена хотела напугать родственников, рассчитывала, что её спасут. Но всё пошло не по плану, и произошла беда.

Июль. Тушили «консервный»

16 июля произошло задымление на территории бывшего консервного завода. Пожарные приехали быстро. Оказалось, в здании бывшего завода загорелся мусор: старые ящики, коробки и ветошь. Всё потушили, никто не пострадал.

После публикации читатели «Кур'ера» горячо обсуждали происшествие. Одни комментаторы посчитали, что завод никому не нужен, поэтому пожар даже выгоден. Но были и те, кто не разделял мнения о ценности памятников архитектуры для Слуцка и считал, что здание городу не нужно, мол, пусть бы сгорело.

Август. Утонувшего случчанина неделю не искали

31 августа в Случи в 11-м городке был найден труп мужчины. Все эти дни его родители думали, что их сын жив и просто не отвечает на звонки.

Оказалось, он погиб за пять дней до этого — 26 августа во время совместного отдыха со своими знакомыми. Он пошёл купаться и не вернулся. И за всё это время никто из «друзей» не сообщил о гибели или пропаже человека. Как утверждают его «приятели», они просто не дождались товарища, взяли его мобильный телефон и ушли.

Погибшему было 30 лет.

Сентябрь. Стая собак нападает на людей

В полдень 2 сентября на улице М. Богдановича в районе 10-го городка мальчик возвращался с торжественной линейки, и на него напали четыре собаки, порвали рубашку и, вероятно, покусали.

Об этом рассказала случчанка Лариса, на которую некоторое время назад напала та же стая. «Они просто кинулись ни с того ни с сего, провокаций с моей стороны никаких не было, — сказала Лариса. — Меня укусили за ногу, и я лежала в больнице две недели. А сегодня собаки на моих глазах напали на мальчика-второклассника. Он шёл домой из школы».

Октябрь. Отравились угарным газом

Несчастный случай произошёл ночью 1 октября в деревне Маяк. В приёмное отделение с отравлением продуктами горения поступили 46-летняя случчанка и её 21-летняя дочь.

Оказалось, что пострадавшие протопили вечером печь и легли спать, но, видно, рано закрыли заслонку. В результате они получили отравление угарным газом. Случчанок госпитализировали в реанимационное отделение.

Ноябрь. Сивельга забрала жизни двоих

30 ноября 36-летний случчанин Виталий Чернов отправился на подводную охоту и пропал. Его следы обнаружили в воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга рядом с деревней Великий Быков. Вызвали спасателей-водолазов.

Во время операции по поиску тела Виталия в водах Сивельги погиб 53-летний водолаз. Его пытались реанимировать в машине скорой помощи, но он скончался.

Как рассказали «Кур'еру» родственники Виталия, у него осталось трое детей — 3, 6 и 14 лет. На подводную охоту случчанин поехал один. Он не пил. Профессионально занимался плаванием. Увлекался подводной охотой.

Декабрь. ДТП со школьными автобусами в одном и том же месте

18 декабря на трассе в районе деревни Леньки столкнулись школьный автобус и грузовой автомобиль. В салоне грузовика оказался заблокирован водитель. Его освободили спасатели при помощи специнструмента. Водитель автобуса и двое школьников не пострадали.

22 декабря на этом же месте произошло новое ДТП с участием автобуса, в котором находились дети. Их везли на новогоднее мероприятие в Минск. К счастью, из детей никто не был травмирован. Автобус был заменён — детей всё же доставили на праздник.