С января в Беларуси подорожают свет и газ. Как изменятся цены

С 1 января выростут тарифы на природный и сжиженный газ, а также на электричество. Подорожание предусмотрено постановлением Совмина № 933 от 28 декабря.

Как изменятся цены на природный газ

При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов цена составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 рубля за кубометр (было — 0,1143 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,1271 рубля (0,119 рубля). При отсутствии индивидуального газового отопления тариф составит 0,4213 рубля за кубометр газа независимо от сезона (сейчас — 0,4114 рубля).

Если нет счётчика газа, но есть только газовая плита, тариф составит 3,37 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 3,29 рубля).

Реклама

Тариф на газ в жильё, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 9,69 рубля с одного проживающего (сейчас — 9,46 рубля). В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 5,48 рубля для одного проживающего в месяц (сейчас — 5,35 рубля).

Как изменятся цены на газ в баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит 0,81 рубля (сейчас — 0,7788 рубля).

Такой баллон будет стоит 17 рублей (сейчас — 16,35 рубля).

При полном тарифе (2,1304 рубля за килограмм) такой баллон с 1 января обойдётся в 44,7 рубля. Сейчас — 37,35 рубля.

Как изменились тарифы на электроэнергию по объёму потребления

В Беларуси действуют три тарифа на электроэнергию: по объёму потребления и ещё два — по временным периодам (двум и трём отрезкам времени).

В первом варианте независимо от того, сколько кВт-ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами будет действовать тариф в 0,1746 рубля за кВт-ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт-ч. С 1 января вырастут и полные тарифы на электроэнергию: до 0,1901 рубля (с газовыми плитами) и 0,1616 рубля (с электроплитами).

Как изменятся тарифы на электроэнергию по времени суток

Тариф по двум временным периодам составит: с 22.00 до 17.00 — 0,1131 рубля за кВт-ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3232 рубля за кВт-ч.

Тариф на электроэнергию по трём временным периодам, который ввели с 1 июля прошлого года, также подняли. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать по тарифу 0,097 рубля за кВт-ч, с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля, остальное время суток — 0,1131 рубля.

Белорусы могут выбирать тариф на своё усмотрение.