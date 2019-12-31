Как слуцкие дети зажигали с Дедом Морозом в клубе Parking. Видео

В выходные в слуцком клубе Parking прошёл новогодний утренник для детей. Во время детского праздника «Кур'ер» подвёл итоги акции «Письмо Деду Морозу» и наградил авторов лучших писем. Посмотрите, как веселились слуцкие мальчики и девочки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Газета «Кур'ер» в девятый раз провела новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу». В течение двух месяцев (ноябрь-декабрь 2019-го) слуцкие дети присылали в редакцию письма Дедушке. Они рассказывали о себе, своих семьях, увлечениях, а также о добрых делах. Авторы десяти лучших писем получили подарки от «Кур'ера» и партнёров акции.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получили хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

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1. Ирина Бранкевич, визажист Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 180 26 36. 2.Евгений Романов, ночной клуб Parking Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 33) 664 69 36 3. Кафе Cheat Meal Адрес: мини-рынок в 11-м городке

мини-рынок в 11-м городке Соцсети: Instagram.

Instagram. Телефоны:+ (375 29) 503 88 36. 4. Пассажирские перевозки «Фаворит 999» Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефон: + (375 44/29/25) 741 60 00. 5. «Хочу-Суши Слуцк» Адрес: ул. Социалистическая, 144А.

ул. Социалистическая, 144А. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте» .

Instagram, «ВКонтакте» . Телефон: + (375 33) 602 65 65. 6. Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок» Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 303 02 55, + (375 29) 543 02 55. 7. Татьяна Далидович, маникюрный и педикюрный кабинет Daily nail room Адрес: ТЦ «Маяк».

ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте». 8. Вадим Новик, шиномонтаж

Адрес: ул. Мельничная, 70.



ул. Мельничная, 70. Соцсети: Instagram .



Instagram Телефон: + (375 29) 743 13 46. 9. Сеть кафе «Доски», «Чилс» Адрес: ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156.

ул. Парижской Коммуны, 2, ул. Ленина, 156. Соцсети: Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски».

Instagram «Доски», Instagram «Чилс»,"ВКонтакте" «Доски». Телефоны: + (375 29) 288 42 88 (бар «Доски»), + (375 29) 201 01 00 (кафе «Чилс»). 10. Сеть кофеен «ПРО КОФЕ» Адреса: ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ТЦ «Панорама», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 317 43 46 11. Лаунж-бар «Мята» Адрес: ул. М. Богдановича, 3.

ул. М. Богдановича, 3. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 587 77 50 12. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке» Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Соцсети : Instagram

: Instagram Телефоны: + (375 29) 525 43 21 13. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк» Адрес: 1-й этаж ТЦ «Маяк».

1-й этаж ТЦ «Маяк». Соцсети: Instagram, «ВКонтакте».

Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 44) 777 33 44 14. Алексей Каток, барбершоп «АК» Адрес: ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5.

ул. Чехова, 29, ул. М. Богдановича, 5. Соцсети : Instagram, «ВКонтакте».

: Instagram, «ВКонтакте». Телефоны: + (375 29) 688 04 28.