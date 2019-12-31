Lampa поздравляет случчанок с Новым годом

Виктория Капская
Виктория Капская
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Женский проект Lampa поздравляет девушек с Новым годом. Спасибо всем, кто ходит на наши встречи, читает «ламповский» интернет-журнал, рассказывает о нас другим и хочет сделать жизнь случчанок ярче и интереснее вместе с нами.

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1 КОММЕНТАРИЙ

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Поздравляю Лампу. Всего вам хорошего в новом году. Привет вам, девушки, от меня.

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31 декабря 2019 17:06

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