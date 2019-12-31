Lampa поздравляет случчанок с Новым годом

Женский проект Lampa поздравляет девушек с Новым годом. Спасибо всем, кто ходит на наши встречи, читает «ламповский» интернет-журнал, рассказывает о нас другим и хочет сделать жизнь случчанок ярче и интереснее вместе с нами.
Женский проект Lampa поздравляет девушек с Новым годом. Спасибо всем, кто ходит на наши встречи, читает «ламповский» интернет-журнал, рассказывает о нас другим и хочет сделать жизнь случчанок ярче и интереснее вместе с нами.
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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisanoir
Поздравляю Лампу. Всего вам хорошего в новом году. Привет вам, девушки, от меня.