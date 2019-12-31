Как обстоят дела у героев «Kур'ера», о чьих проблемах мы писали в 2019 году. Что с ними стало

Ежедневно в редакцию «Кур`ера» звонят читатели. Одни предлагают тему, другие просят помочь в решении проблемы. Часть обращений становятся темами для журналистских материалов. В этом обзоре мы узнали, как обстоят дела у людей, о проблемах которых мы писали в 2019 году. Оказалось, проблемы до сих пор не решены. Даже те, которые власти обещали решить…

«Опустили руки и платим». Дорогой ремонт в подъезде всё-таки сделали

В конце мая «Кур`ер» писал о том, как жильцам многоквартирного дома в Слуцке выставили счета за ремонт подъезда — по 225 рублей с квартиры. Жильцы отказывались от ремонта, потому что, по их мнению, он не решал главных проблем подъезда: не планировалось устранить сырость в подвале и плесень на стенах.

Специалисты ЖКХ объясняли, что действуют по закону: сметы составлены правильно, а ремонт ЖКХ имеет право начинать без согласия жильцов.

В итоге ремонт в подъезде всё-таки сделали, а деньги с жильцов взяли. Василий Сергеевич, житель подъезда, рассказал: «Мы оплачиваем ремонт уже полгода. Трёхкомнатные квартиры — по 34 рубля с копейками, двухкомнатные — где-то 28 рублей. В декабре — последний платёж.

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Батарею в подъезде обрезали, новую не поставили. Крышку мусоропровода не заменили, а покрасили. А так всё нормально покрасили. Никто больше никуда не обращался. Опустили руки и платим. Уже не повернёшь назад. У меня трёхкомнатная квартира, и я за последний месяц заплатил 122 рубля за коммунальные вместе с ремонтом".

«Мусорку переставили дальше к туалету». Какие перемены в бараке

Весной и летом прошлого года «Кур`ер» следил за судьбой жителей барака на Вечеркевича. Они добивались, чтобы власти расселили барак, так как ему более 90 лет, он весь в трещинах и дырах, которые только увеличиваются, лаги сгнили, а потолки провисли. В доме нет ни воды, ни газа, ни канализации.

В июле председатель райисполкома пообещал жильцам барака, которые пришли к нему на приём, что в их доме будут делать капитальный ремонт. Расселять барак не планируется, потому что строение признали пригодным для жилья.

По состоянию на декабрь 2019-го капремонт в бараке ещё не начался. «Двери в подъезде нам поставили железные, без домофона, мусорку перенесли дальше к туалету.

Вот и всё. Ещё проект ремонта, может, полгода будем ждать", — рассказала жительница барака Галина Фоминых.

У героев статьи «30 лет без света» пошёл 31-й год без света

В мае 2019 года «Кур`ер» написал о том, как жители дачного посёлка «Ясная поляна» под Слуцком 30 лет добиваются, чтобы им провели электричество. Участки они получили в 1988 году от предприятия «Ямполь-Слуцк».

В 1989 году дачники сбросились и купили высоковольтный трансформатор, который до сих пор лежит на «Ямполе», и подготовили документы. Однако свет так и не провели.

Сначала дачников «кормили» обещаниями, а после того, как в 2008 году вышел указ, что все дачные товарищества должны существовать за собственные средства, им стали предлагать провести свет за свой счёт.

Ирина Уласевич, председатель садового товарищества, рассказала «Кур`еру», что с тех пор ситуация никак не изменилась.

«Я писала письмо в Администрацию президента, пришёл ответ, что обращение направлено на рассмотрение по месту жительства. И опять же, что мы должны делать это всё за свои деньги. А это около 1,5 млрд неденоминированных рублей», — рассказала Ирина.

Жители Подлесья теперь могут пить воду из-под крана. Она чистая

Ещё в феврале 2019 года «Кур`ер» писал о том, как в деревне Подлесье у людей из кранов 10 лет течёт коричневая мутная вода, в которой очень много железа. Жители деревни либо ставили дорогие фильтры, либо брали воду из колодцев, либо покупали бутилированную. Но платили при этом за воду как за качествен ную, пригодную для питья. Электрические чайники и стиральные машины ломались при такой воде гораздо быстрее обычного.

В июле директор Слуцкого ЖКХ сказал «Кур`еру», что станцию обезжелезивания в Подлесье построят до 31 октября 2019 года.

Станция была построена, но её пуск немного затянулся. Запуск состоял ся в середине декабря. 16 декабря жительница Подлесья сообщила «ІК», что у них из кранов теперь идёт чистая прозрачная вода. Жители Подлесья надеются, что хорошая вода у них будет постоянно.

Случчанин Артур Лешневский так и не получил деньги за работу

В августе 2019 года «Кур`ер» рассказал историю случчанина, который нашёл работу вальщиком леса по объявлению, оформился по договору подряда и отработал вахту в Березинском районе с ещё несколькими случчанами.

Однако деньги за месяц мужчины не получили и прекратили работу.

Оказалось, что юридически предприниматель Илья Кобазев, у которого они работали, им ничего не должен.

Как рассказал Артур «Кур`еру» в декабре, заработанные деньги он так и не получил.

«Я писал в Березинскую прокуратуру, мне пришёл ответ, что они такими делами не занимаются, нужно обращаться в суд. В суд я не обращался. Предприниматель не отвечает на звонки. Он там какие-то бумаги ещё присылал непонятные, и всё на этом.

Он не одного меня „кинул“ на деньги. Помимо нашей бригады, что работала месяц, люди, которые там по два месяца поработали, без денег домой вернулись. Он тоже их не рассчитал».

Ипэшник, купивший детсад за одну базовую, всё ещё должен

В августе 2019 года «Кур`ер» писал о том, как житель Слуцкого района Владимир решил сделать в своей деревне музей сельского быта. Он купил у государства за одну базовую величину заброшенный детский сад, но не успел отремонтировать его в установленный договором срок. На Владимира подали в суд, и теперь он должен заплатить 38 тысяч рублей штрафа и 1600 рублей судебных издержек.

Владимир рассказал, что был на приёме у председателя райисполкома, и ему там объяснили, что он в любом случае должен выплатить эти деньги.

Мужчина продолжает ремонтировать здание. Он уже сделал полы, потолки и стены, начал наружные работы. Ещё осталось провести отопление и электричество.